أصيب الليلة ما قبل الماضية عسكري بجروح متفاوتة، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة خنجر في بريكة بولاية باتنة. واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة التاسعة ليلا، قرب جسر 17 أكتوبر، بوسط مدينة بريكة، عندما تعرض الضحية وهو في العشرينات من العمر لاعتداء.
حيث اعترض طريقه مجموعة من الشباب، ووجهوا له عدة طعنات بواسطة خنجر، واستولوا على هاتفه النقال، وبعض المال الذي كان بحوزته، علما أنه كان بالزي المدني. قبل أن ينقل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة لتلقي الإسعافات اللازمة.
ومن جهة أخرى، أصيب شاب بجروح متفاوتة الليلة ما قبل الماضية كذلك، إثر تلقيه طعنات خنجر بالحي الجديد في بريكة بولاية باتنة، حيث وقع شجار بينه وبين شاب آخر، قبل أن يستل الأخير خنجرا ويوجهه نحوه، وقد تم نقله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة.
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إصابة شخصين أحدهما عسكري في اعتداءين منفصلين ببريكة في باتنة
ع. ميساوي
أصيب الليلة ما قبل الماضية عسكري بجروح متفاوتة، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة خنجر في بريكة بولاية باتنة. واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة التاسعة ليلا، قرب جسر 17 أكتوبر، بوسط مدينة بريكة، عندما تعرض الضحية وهو في العشرينات من العمر لاعتداء.
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حيث اعترض طريقه مجموعة من الشباب، ووجهوا له عدة طعنات بواسطة خنجر، واستولوا على هاتفه النقال، وبعض المال الذي كان بحوزته، علما أنه كان بالزي المدني. قبل أن ينقل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة لتلقي الإسعافات اللازمة.
ومن جهة أخرى، أصيب شاب بجروح متفاوتة الليلة ما قبل الماضية كذلك، إثر تلقيه طعنات خنجر بالحي الجديد في بريكة بولاية باتنة، حيث وقع شجار بينه وبين شاب آخر، قبل أن يستل الأخير خنجرا ويوجهه نحوه، وقد تم نقله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة.