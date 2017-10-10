توقيف شخص يروج المخدرات والأقراص المهلوسة ببجاية

date 2017/10/13 views 176 comments 0
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icon-writer توفيق بن يحيى

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يمتهن ترويج المخدرات (كيف معالج وأقراص مهلوسة)، وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بالولاية حول المدعو "ر. ر" البالغ من العمر 40 سنة، والقاطن ببجاية، حيث يقوم بترويج المخدرات بأحد الأحياء وسط مدينة بجاية.

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وعليه قامت مصالح الأمن بتتبع تحركات المشتبه فيه لتقوم بتوقيفه متلبسا، حيث عثر بحوزته على كمية معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس .

وقد أنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيه بتهمة "حيازة مخدرات وكيف معالج" وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة سلاح من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي بدوره أحال الملف على المحاكمة بموجب المثول الفوري، وأصدر في حقه أمرا بالإيداع.

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