ضبطت بحوزتها مخدرات ومادة بيضاء يشتبه في أنها هيروين توقيف عصابة اختطفت واحتجزت فتاة داخل شقة وسط البويرة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة إلى أمن ولاية البويرة، ليلة الأربعاء، من تحرير فتاة تبلغ من العمر 19 سنة كانت مختطفة ومحتجزة لدى عصابة أشرار تتكون من 6 أشخاص داخل إحدى الشقق بحي 140 مسكن وسط عاصمة الولاية، حيث تم حجز كمية من المخدرات وسلاح أبيض إضافة إلى مادة بيضاء يشتبه في أنها هيروين.

العملية الأمنية الناجحة التي عالجها عناصر الأمن الحضري الرابع، كانت بعد تلقي الأخيرة اتصالا هاتفيا عن طريق الخط الأخضر من فتاة تدعي اختطافها واحتجازها من طرف عصابة أشرار داخل شقة بحي 140 مسكن وسط المدينة، ما دفع بعناصر الأمن إلى تشكيل فرقة قامت بالتدخل فورا حسب المعطيات التي بلغت عنها الفتاة، حيث تم اقتحام الشقة المعنية، وأوقف أفراد العصابة الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة وهم مسبوقون قضائيا مع تحرير الفتاة المخطوفة، في حين حجزت لدى العصابة سلاحا أبيض ومبلغا ماليا معتبرا، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومادة بيضاء تم الاشتباه فيها على أنها "هيروين"، حيث أرسلت إلى مخبر خاص لتخضع للتحاليل قصد معرفة نوعيتها.

أما أفراد العصابة، فتم التحقيق معهم قبل أن يمثلوا نهار أمس أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم للمحاكمة عن تهم الاحتجاز قصرا والاختطاف وكذا تشكيل مجموعة أشرار وحيازة المخدرات قصد الاستهلاك والبيع.