إتلاف إجاص "مصبوغ" كان موجها للاستهلاك في تيزي وزو

قامت مصالح الأمن الحضري الثاني بمدينة تيزي وزو، بحجز وإتلاف 17 صندوقا من فاكهة الإجاص، كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وذلك بعدما تبين أنها مغشوشة، حيث تم صبغها بمادة حمراء يرجح أنها دواء ليوزين، حتى يتبين للزبون أنها من النوعية الرفيعة.

التاجر ولدى مواجهته بالأمر، نفى علاقته بذلك وصرح أنه اشتراها من عند بائع جملة بأحد أسواق تيزي وزو، وقد تم حجز هذه الفاكهة مع إتلافها بحضور فرقة من مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيزي وزو، في حين أحيل المعني على العدالة بتهمة عرض سلعة مغشوشة للبيع.