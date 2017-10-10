قامت مصالح الأمن الحضري الثاني بمدينة تيزي وزو، بحجز وإتلاف 17 صندوقا من فاكهة الإجاص، كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وذلك بعدما تبين أنها مغشوشة، حيث تم صبغها بمادة حمراء يرجح أنها دواء ليوزين، حتى يتبين للزبون أنها من النوعية الرفيعة.
التاجر ولدى مواجهته بالأمر، نفى علاقته بذلك وصرح أنه اشتراها من عند بائع جملة بأحد أسواق تيزي وزو، وقد تم حجز هذه الفاكهة مع إتلافها بحضور فرقة من مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيزي وزو، في حين أحيل المعني على العدالة بتهمة عرض سلعة مغشوشة للبيع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"الناموس النمر" يهاجم المواطنين ويزرع الرعب في الأحياء
2التماس عام حبسا لطالبة جامعية أهانت شرطة الشراقة
3مواطنون في السجن بمجرد شهادات موقوفين بحيازة المخدرات؟!
4"30 عاما بركات.. نحن نموت تحت الصّفيح"
5الشارع السطايفي يتجند لمساعدة "سيرين" على العلاج في تركيا
Français English
الرأي
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
الفيديو
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
إتلاف إجاص "مصبوغ" كان موجها للاستهلاك في تيزي وزو
رانية. م
قامت مصالح الأمن الحضري الثاني بمدينة تيزي وزو، بحجز وإتلاف 17 صندوقا من فاكهة الإجاص، كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وذلك بعدما تبين أنها مغشوشة، حيث تم صبغها بمادة حمراء يرجح أنها دواء ليوزين، حتى يتبين للزبون أنها من النوعية الرفيعة.
تغطيات ذات صلة
إتلاف إجاص "مصبوغ" كان موجها للاستهلاك في تيزي وزو
رجل أعمال يستورد الأرز بفواتير مضخمة في وهران
درك سطيف يوقف إرهابيا شارك في الحرب بأفغانستان
توقيف عصابة اختطفت واحتجزت فتاة داخل شقة وسط البويرة
توقيف شخص يروج المخدرات والأقراص المهلوسة ببجاية
التاجر ولدى مواجهته بالأمر، نفى علاقته بذلك وصرح أنه اشتراها من عند بائع جملة بأحد أسواق تيزي وزو، وقد تم حجز هذه الفاكهة مع إتلافها بحضور فرقة من مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيزي وزو، في حين أحيل المعني على العدالة بتهمة عرض سلعة مغشوشة للبيع.