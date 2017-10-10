إحالة 12 شخصا متورطا على العدالة 20 ألف هكتار من المحميات السهبية تعرضت لإعتداءات

تم تسجيل منذ بداية سنة 2017، اعتداءات بالحرث العشوائي على مساحة قرابة 20 ألف هكتار من المحميات السهبية عبر ثلاث ولايات من غرب الوطن، حسبما علم لدى المحافظ الجهوي لتطوير السهوب لسعيدة.

وفي هذا الإطار، أوضح عبد الوهاب معاشو لـ"وأج" أن خلية الاستشعار عن بعد التابعة للمحافظة الجهوية لتطوير السهوب لسعيدة سجلت هذه الاعتداءات عبر كل من ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان التي تغطيها نفس الهيئة.

وتتوزع هذه المساحات السهبية المعتدى عليها بالحرث العشوائي على 10.20 هكتارات بسعيدة و3.400 هكتار بتلمسان وأزيد من 6 آلاف هكتار بولاية سيدي بلعباس، استنادا للمتحدث. وقد تم متابعة جميع المتورطين البالغ عددهم 12 شخصا بالولايات الثلاث أمام الجهات القضائية.

وتمنع القرارات الولائية بكل من سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان القيام بالحرث عبر المناطق السهبية بغية حمايتها، وفقا للمحافظة الجهوية لتطوير السهوب. وتقدر مساحة المناطق السهبية عبر الولايات الثلاث المذكورة بـ968.230 هكتار والموجهة للرعي، حسب نفس المحافظة.