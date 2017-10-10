مقاضاة زوجة ضابط بتهمة السرقة تتسبب في وفاته

date 2017/10/13 views 500 comments 1
author-picture

icon-writer حورية. ب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد زوجة ضابط أم لثلاثة أطفال، لارتكابها جنحة السرقة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وبدأت ملابسات القضية عندما ضاعت رخصة سياقة المتهمة وبعد فترة رفعت سيدة شكوى ضد مجهول مفادها أنه تم سرقة دفتر صكوكها وسحب من رصيدها مبلغ 20 ألف دج باستعمال رخصة سياقة المتهمة، على إثرها تم تحرير محضر ضدها وقبل إحالتها على المحاكمة تفاجأ زوجها الضابط من القضية التي اعتبرها فضيحة بين زملائه.

وأكدت المتهمة أن زوجها لم يتحمل ذلك فتوفي إثر إصابته بسكتة قلبية. موضحة أنها ضحية استغلال رخصتها من طرف لصوص محترفين لسحب أموال من رصيد الشاكية. وتمسكت ببراءتها من القضية التي كانت سببا في جعلها أرملة وأما لثلاثة يتامى، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل. 

icon-tags
  • print