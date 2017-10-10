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مقاضاة زوجة ضابط بتهمة السرقة تتسبب في وفاته
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد زوجة ضابط أم لثلاثة أطفال، لارتكابها جنحة السرقة.
وبدأت ملابسات القضية عندما ضاعت رخصة سياقة المتهمة وبعد فترة رفعت سيدة شكوى ضد مجهول مفادها أنه تم سرقة دفتر صكوكها وسحب من رصيدها مبلغ 20 ألف دج باستعمال رخصة سياقة المتهمة، على إثرها تم تحرير محضر ضدها وقبل إحالتها على المحاكمة تفاجأ زوجها الضابط من القضية التي اعتبرها فضيحة بين زملائه.
وأكدت المتهمة أن زوجها لم يتحمل ذلك فتوفي إثر إصابته بسكتة قلبية. موضحة أنها ضحية استغلال رخصتها من طرف لصوص محترفين لسحب أموال من رصيد الشاكية. وتمسكت ببراءتها من القضية التي كانت سببا في جعلها أرملة وأما لثلاثة يتامى، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل.
جزائري - alg2017/10/13 على 12:081
لكن مادام لم تبلغ عن ضياع رخسة السياقة في وقتها فهي مسؤولة عن الإستعمال غير الشرعي لها وبالتالي فهي مدانة بحكم القانون لأنه لا يحمي المغفلين ...رحم الله زوجها .