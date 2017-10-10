نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البشمركة قرب كركوك، الجمعة، لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسب ما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان العراق.
وتنفي الحكومة العراقية وجود أي استعدادات أو حشد للقوات للهجوم على كركوك.
وأوضح رسول: "عشرات الآلاف من قوات البشمركة متواجدون الآن حول كركوك"، مضيفاً أن تم إرسال "قوات إضافية قوامها ستة آلاف من عناصر البشمركة، مساء الخميس، إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراقي".
وكان هيمن هورامي، مستشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد صرح في وقت سابق، بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".
وصدر بيان من قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي نفى فيه "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك".
وأكد البيان، أن القوات العراقية "مازالت تجري عمليات التطهير والتفتيش في المناطق المحررة".
وحذر البيان وسائل الإعلام التي تحاول "إرباك الرأي العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها"، داعياً الجميع إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
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نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في كركوك
وكالات - الشروق أونلاين
نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البشمركة قرب كركوك، الجمعة، لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسب ما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان العراق.
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وتنفي الحكومة العراقية وجود أي استعدادات أو حشد للقوات للهجوم على كركوك.
وأوضح رسول: "عشرات الآلاف من قوات البشمركة متواجدون الآن حول كركوك"، مضيفاً أن تم إرسال "قوات إضافية قوامها ستة آلاف من عناصر البشمركة، مساء الخميس، إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراقي".
وكان هيمن هورامي، مستشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد صرح في وقت سابق، بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".
وصدر بيان من قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي نفى فيه "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك".
وأكد البيان، أن القوات العراقية "مازالت تجري عمليات التطهير والتفتيش في المناطق المحررة".
وحذر البيان وسائل الإعلام التي تحاول "إرباك الرأي العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها"، داعياً الجميع إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.