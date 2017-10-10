شن مسلحون هجوماً على نقطة تفتيش لقوات الأمن المصرية على الطريق الدائري جنوب العريش في سيناء (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة آخرين.
وقالت مصادر أمنية، إن "المسلحين استهدفوا الكمين بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين".
وأضافت المصادر، أن "القوات الأمنية تمكنت من تصفية ثلاثة عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر".
وجاء الهجوم بعد ساعات من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من صباح اليوم (الجمعة).
وكانت مدينة العريش شهدت هجوماً كبيراً في سبتمبر الماضي قُتل فيه 18 من رجال الشرطة وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط برتبة عميد جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية.
وقالت مصادر أمنية في حينها، إن أفراد الأمن تبادلوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر المسلحة بمحيط الانفجار وقُتل ثلاثة من المهاجمين.
وتشهد سيناء نشاطاً مكثفاً لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتهم عن كثير منها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1القرضاوي يراسل ابنته عُلا ويثير موجة من ردود الفعل المتناقضة
2قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا من سكاننا الأصليين
3أمريكا تنسحب من اليونسكو
4الجوع سلاحُ حرب ضد الروهينغا المسلمين في بورما
5معتقلو الريف المغربي يُضرِبون عن الطعام منذ شهر
Français English
الرأي
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
مقتل ستة مجندين مصريين في هجوم في سيناء
بي بي سي - الشروق أونلاين
شن مسلحون هجوماً على نقطة تفتيش لقوات الأمن المصرية على الطريق الدائري جنوب العريش في سيناء (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة آخرين.
تغطيات ذات صلة
العثور على كلمة "الله" على ملابس جنائزية للفايكينغ
مقتل ستة مجندين مصريين في هجوم في سيناء
نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في كركوك
ترامب يعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران
الجيش التركي يقيم "مراكز مراقبة" في إدلب
وقالت مصادر أمنية، إن "المسلحين استهدفوا الكمين بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين".
وأضافت المصادر، أن "القوات الأمنية تمكنت من تصفية ثلاثة عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر".
وجاء الهجوم بعد ساعات من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من صباح اليوم (الجمعة).
وكانت مدينة العريش شهدت هجوماً كبيراً في سبتمبر الماضي قُتل فيه 18 من رجال الشرطة وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط برتبة عميد جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية.
وقالت مصادر أمنية في حينها، إن أفراد الأمن تبادلوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر المسلحة بمحيط الانفجار وقُتل ثلاثة من المهاجمين.
وتشهد سيناء نشاطاً مكثفاً لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتهم عن كثير منها.