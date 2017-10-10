مقتل ستة مجندين مصريين في هجوم في سيناء

شن مسلحون هجوماً على نقطة تفتيش لقوات الأمن المصرية على الطريق الدائري جنوب العريش في سيناء (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة آخرين.

وقالت مصادر أمنية، إن "المسلحين استهدفوا الكمين بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين".

وأضافت المصادر، أن "القوات الأمنية تمكنت من تصفية ثلاثة عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر".

وجاء الهجوم بعد ساعات من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من صباح اليوم (الجمعة).

وكانت مدينة العريش شهدت هجوماً كبيراً في سبتمبر الماضي قُتل فيه 18 من رجال الشرطة وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط برتبة عميد جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية.

وقالت مصادر أمنية في حينها، إن أفراد الأمن تبادلوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر المسلحة بمحيط الانفجار وقُتل ثلاثة من المهاجمين.

وتشهد سيناء نشاطاً مكثفاً لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتهم عن كثير منها.