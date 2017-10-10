حدد مركزها جنوب شرق منطقة إينوغيسن هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بباتنة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الجمعة، بولاية باتنة في حدود الساعة 11 و19 دقيقة.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، في بيان أن مركز الهزة حدد على بعد 8 كلم جنوب شرق منطقة إينوغيسن بولاية باتنة.