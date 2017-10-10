حدد مركزها جنوب شرق منطقة إينوغيسن

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بباتنة

date 2017/10/13 views 299 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الجمعة، بولاية باتنة في حدود الساعة 11 و19 دقيقة.

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وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، في بيان أن مركز الهزة حدد على بعد 8 كلم جنوب شرق منطقة إينوغيسن بولاية باتنة.

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