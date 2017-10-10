كانوا على متن قوارب تقليدية توقيف 153 "حراق" شرق وغرب البلاد

أحبط حراس السواحل، الخميس، محاولات هجرة غير شرعية لـ 153 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في عنابة والطارف ووهران ومستغانم وعين تموشنت.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه تم أيضا توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة وأدرار وعين قزام.

وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من كشف وتدمير مخبأ بولاية عنابة يحوي معدات لإعداد القنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى.

وأوضح المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بعنابة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 12 أكتوبر 2017 مخبأ يحوي معدات لإعداد القنابل تقليدية الصنع وكذا معدات الإعلام الآلي وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين وأحبطت محاولات تهريب 3،14 طن من المواد الغذائية وكميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 54636 لتر بكل من تمنراست وعين قزام وتبسة والطارف وسوق أهراس".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وباتنة، (15) تاجر مخدرات وحجزت 72،3 كيلوغرام من الكيف المعالج و7 مركبات سياحية".