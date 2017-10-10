منافسة فرنسية قطرية على رئاسة اليونسكو

تأهلت مرشحة فرنسا لرئاسة اليونسكو لمنافسة المرشح القطري في الجولة الأخيرة من الانتخابات، وذلك بفوزها على المرشحة المصرية في الجولة قبل الأخيرة، حسب ما ذكر موقع قناة "الجزيرة مباشر"، الجمعة.

وتأتي هذه الانتخابات، بعد يوم على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنظمة الدولية، بدعوى "تحيز اليونسكو ضد إسرائيل"، حسب وصفهم.

وأجريت الجولة الرابعة من الانتخابات بعد ظهر الجمعة، في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس بين المرشحة الفرنسية أودري أزولاي ومرشحة مصر مشيرة خطاب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن أزولاي حصلت على 31 صوتاً بينما حصلت مشيرة خطاب على 25 صوتاً.

وبهذا ستجري الجولة الخامسة والأخيرة بين أزولاي والمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، مساء الجمعة، وذلك لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفاً للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في مصر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله، إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.