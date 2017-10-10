التماس 5 سنوات حبسا في حق المتهم بالعاصمة مناورة على الطريق السريع تنتهي بإعتداء خطير بواسطة سيف!

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش في العاصمة الخميس، توقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات و5 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق شاب موقوف بالمؤسسة العقابية، تسبب في إصابة خطيرة راح ضحيتها شاب آخر، إثر اعتداء عنيف بواسطة سيف، بعد أن وجه له ضربة على مستوى يده اليسرى، خلفت له جرحًا عميقا وكسر عظم اليد.

واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، تمّ توقيف المتهم بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، بخصوص تعرض ابنه للاعتداء، كاشفا أن الوقائع انطلقت من مناوشات كلامية وقعت بين ابنه ووالد المتهم بسبب مناورة على مستوى الطريق السريع بالكاليتوس، غير أن المتهم تدخل بعدها ووجه ضربة خطيرة لابنه، كادت تكلفه بتر يده اليسرى، وتحصل على عجز لمدة 30 يوما حسب الشهادة الطبية التي أرفقها بالملف، مطالبًا بتعويض مادي قيمته مليون دينار، إضافة إلى تعيين خبير لفحص الضحية.

المتهم وخلال سماعه من طرف القاضي بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتحطيم العمدي لملك الغير، اعترف أن والده كبير في السن وكان في مهمة نقل رعايا صينيين من مطار هواري بومدين إلى مقر شركتهم بالكاليتوس، وبوصوله إلى المنطقة وقعت مشادات بينه وبين الضحية، حيث تدخل هو لحمايته منه، وفي لحظة غضب وجه له ضربة على مستوى يده بأداة طلاء، نافيا أن يكون قد استعمل سيفا في الاعتداء وتحطيم سيارته.