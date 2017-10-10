التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش في العاصمة الخميس، توقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات و5 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق شاب موقوف بالمؤسسة العقابية، تسبب في إصابة خطيرة راح ضحيتها شاب آخر، إثر اعتداء عنيف بواسطة سيف، بعد أن وجه له ضربة على مستوى يده اليسرى، خلفت له جرحًا عميقا وكسر عظم اليد.
واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، تمّ توقيف المتهم بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، بخصوص تعرض ابنه للاعتداء، كاشفا أن الوقائع انطلقت من مناوشات كلامية وقعت بين ابنه ووالد المتهم بسبب مناورة على مستوى الطريق السريع بالكاليتوس، غير أن المتهم تدخل بعدها ووجه ضربة خطيرة لابنه، كادت تكلفه بتر يده اليسرى، وتحصل على عجز لمدة 30 يوما حسب الشهادة الطبية التي أرفقها بالملف، مطالبًا بتعويض مادي قيمته مليون دينار، إضافة إلى تعيين خبير لفحص الضحية.
المتهم وخلال سماعه من طرف القاضي بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتحطيم العمدي لملك الغير، اعترف أن والده كبير في السن وكان في مهمة نقل رعايا صينيين من مطار هواري بومدين إلى مقر شركتهم بالكاليتوس، وبوصوله إلى المنطقة وقعت مشادات بينه وبين الضحية، حيث تدخل هو لحمايته منه، وفي لحظة غضب وجه له ضربة على مستوى يده بأداة طلاء، نافيا أن يكون قد استعمل سيفا في الاعتداء وتحطيم سيارته.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1التماس عام حبسا لطالبة جامعية أهانت شرطة الشراقة
2رجل أعمال يستورد الأرز بفواتير مضخمة في وهران
3مقاضاة زوجة ضابط بتهمة السرقة تتسبب في وفاته
4"30 عاما بركات.. نحن نموت تحت الصّفيح"
5وفاة متصدر قائمة حزب المستقبل بسكيكدة في حادث مرور
Français English
الرأي
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
التماس 5 سنوات حبسا في حق المتهم بالعاصمة
مناورة على الطريق السريع تنتهي بإعتداء خطير بواسطة سيف!
مريم. ز
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش في العاصمة الخميس، توقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات و5 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق شاب موقوف بالمؤسسة العقابية، تسبب في إصابة خطيرة راح ضحيتها شاب آخر، إثر اعتداء عنيف بواسطة سيف، بعد أن وجه له ضربة على مستوى يده اليسرى، خلفت له جرحًا عميقا وكسر عظم اليد.
تغطيات ذات صلة
إلغاء سوق السيارات المستعملة بـ"أرديس" قبل انطلاقه
مناورة على الطريق السريع تنتهي بإعتداء خطير بواسطة سيف!
توقيف 153 "حراق" شرق وغرب البلاد
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بباتنة
مقاضاة زوجة ضابط بتهمة السرقة تتسبب في وفاته
واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، تمّ توقيف المتهم بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، بخصوص تعرض ابنه للاعتداء، كاشفا أن الوقائع انطلقت من مناوشات كلامية وقعت بين ابنه ووالد المتهم بسبب مناورة على مستوى الطريق السريع بالكاليتوس، غير أن المتهم تدخل بعدها ووجه ضربة خطيرة لابنه، كادت تكلفه بتر يده اليسرى، وتحصل على عجز لمدة 30 يوما حسب الشهادة الطبية التي أرفقها بالملف، مطالبًا بتعويض مادي قيمته مليون دينار، إضافة إلى تعيين خبير لفحص الضحية.
المتهم وخلال سماعه من طرف القاضي بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتحطيم العمدي لملك الغير، اعترف أن والده كبير في السن وكان في مهمة نقل رعايا صينيين من مطار هواري بومدين إلى مقر شركتهم بالكاليتوس، وبوصوله إلى المنطقة وقعت مشادات بينه وبين الضحية، حيث تدخل هو لحمايته منه، وفي لحظة غضب وجه له ضربة على مستوى يده بأداة طلاء، نافيا أن يكون قد استعمل سيفا في الاعتداء وتحطيم سيارته.