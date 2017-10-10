حاصرت مصالح الأمن ليلة الجمعة مداخل المركز التجاري أرديس ومنعت المواطنين من إدخال سياراتهم للمكان المخصص لبيع وشراء السيارات المستعملة بسبب عدم امتلاك الجهة المنظمة لرخصة تسمح لهم بهذا النشاط، وشهد السوق الخميس ابتداء من الساعة السادسة مساء توافد عشرات السيارات التي عزم أصحابها على بيعها وهذا بعد ما أطلق المجمع التجاري لأرديس حملة إشهارية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأكبر سوق للسيارات المستعملة بالعاصمة والذي أكد أنه يتسع لألفي سيارة.
ما شجع مئات المواطنين المتعطشين لبيع وشراء السيارات على قصد المجمع التجاري يوم الخميس مساء لحضور عملية التدشين الرسمي التي كانت مبرمجة على الساعة الثامنة مساء، غير أن مصالح الأمن منعت فتح هذا السوق لعمد امتلاكه رخصة، ومن جهتها حاولت "الشروق" الاتصال مرارا بالجهة المنظمة، غير أنها لم تتلق أي رد.
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مصالح الأمن منعت بيع وشراء السيارات ليلة الجمعة لغياب الرخصة
إلغاء سوق السيارات المستعملة بـ"أرديس" قبل انطلاقه
ق.م
حاصرت مصالح الأمن ليلة الجمعة مداخل المركز التجاري أرديس ومنعت المواطنين من إدخال سياراتهم للمكان المخصص لبيع وشراء السيارات المستعملة بسبب عدم امتلاك الجهة المنظمة لرخصة تسمح لهم بهذا النشاط، وشهد السوق الخميس ابتداء من الساعة السادسة مساء توافد عشرات السيارات التي عزم أصحابها على بيعها وهذا بعد ما أطلق المجمع التجاري لأرديس حملة إشهارية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأكبر سوق للسيارات المستعملة بالعاصمة والذي أكد أنه يتسع لألفي سيارة.
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ما شجع مئات المواطنين المتعطشين لبيع وشراء السيارات على قصد المجمع التجاري يوم الخميس مساء لحضور عملية التدشين الرسمي التي كانت مبرمجة على الساعة الثامنة مساء، غير أن مصالح الأمن منعت فتح هذا السوق لعمد امتلاكه رخصة، ومن جهتها حاولت "الشروق" الاتصال مرارا بالجهة المنظمة، غير أنها لم تتلق أي رد.