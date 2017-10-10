ولاية الجزائر تنفي الترخيص لها سوق السيارات بأرديس غير مرغوب فيها

أكدت ولاية الجزائر العاصمة، الجمعة، أن فكرة إقامة سوق للسيارات المستعملة بالقرب من المركز التجاري "أرديس" غير مطروحة وغير مرغوب فيها.

وأكدت في بيان لها ردا على تداول أخبار حول القضية، أنه "لا يعقل التراجع عن خطوات إزالة الأسواق المفتوحة التي تتسبب في اختناق مروري بالعاصمة".

وأضاف "كان حريا بأصحاب هذه المبادرة الافتراضية أن يفكروا في إقامة مساحة خضراء أو حديقة في هذا الفضاء الإستراتيجي، للتخفيف من أرق المواطنين والمرتادين على الفضاءات التجارية أو الدينية المجاورة والمساهمة في جهود التجميل الحضري بدل التفكير بمنطق ترييف عاصمة البلاد".

وكانت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت خلال الأيام الأخيرة معلومة مفادها وجود قرار بإقامة سوق أسبوعية للسيارات المستعملة يوم الجمعة بجوار المركز التجاري "أرديس".