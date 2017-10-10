غويني: أحزاب استفادت من محاباة الإدارة في بعض الولايات

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن حزبه سيخوض غمار الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل بقوائمه الخاصة في 22 ولاية، موضحا في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، الجمعة، أن حزبه قدم "ما يقارب 100 قائمة ترشح في المجالس الشعبية البلدية و16 قائمة في المجالس الشعبية الولائية"، معتبرا أن سير عملية سحب ملفات الترشح وإيداع قوائم المترشحين "جرت في جو عادي ومقبول".

وانتقد غويني "سوء تعامل" القائمين على ملف الانتخابات على مستوى بعض الولايات بسبب -كمال قال- "عدم إلمامهم بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية وانحياز الإدارة في بعض الولايات إلى قوائم أحزاب معينة من خلال تمكينها باستكمال أو تغيير قوائمها حتى بعد انقضاء الآجال القانونية". كما تطرق المتحدث إلى ما سماه "عدم وضوح قرارات المحاكم الإدارية غير المبررة قانونا حول أسباب رفض قوائم الترشيح".

وتوقع غويني أن تشهد الجزائر "في المرحلة المقبلة صعوبات أكبر على مختلف الأصعدة"، داعيا إلى ضرورة "تصحيح المسار الديموقراطي وتقوية مؤسسات الدولة وتكريس الحقوق والحريات"، داعيا إلى ضرورة "فتح حوار وطني جديد يستوعب الجميع وتبدي فيه السلطة استعدادها الكامل والتزامها برعايته وإنجاحه"، مؤكدا استعداد حركته للمشاركة في "حوار جاد يسعى للوصول إلى انفراج سياسي".