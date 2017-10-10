انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لليونسكو

انتخبت، الجمعة، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، أودري أزولاي، مديرة عامة لمنظمة اليونيسكو.

وحسب نتائج تصويت المجلس التنفيذي لليونيسكو، فإن أزولاي حصلت على 30 صوتا من أصل الـ 58، أي العدد الضروري للفوز بالمنصب.

فيما حصل منافسها، الدبلوماسي القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، على 28 صوتا.