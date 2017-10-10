الأمين الوطني لـ"الأفافاس" محمد حاج جيلاني: الإنتخابات المحلية مناسبة لإسماع صوتنا

صرح الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، محمد حاج جيلاني، الجمعة، أن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل يجب أن تكون مناسبة "لإسماع صوت" حزبه.

وأكد حاج جيلاني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال جامعة الحزب "لنجعل من الحملة الانتخابية المقبلة محطة لإسماع صوت جبهة القوى الاشتراكية ألا وهو صوت الحرية والعدالة والديمقراطية". وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة بـ 366 قائمة "لا تندرج في إطار منطق تقاسم للسلطة وإنما في إطار تعزيز مكاسب النضال السياسي والاجتماعي وتوسيع مجال المقاومة في بلادنا".

مضيفا أن عهدة انتخابية تعني "التزاما بمباشرة نضال سياسي بطريقة سلمية على مستوى البلديات والولايات". وتجدر الإشارة إلى أن أشغال جامعة جبهة القوى الاشتراكية ستتواصل اليوم السبت بعقد مجلس وطني للحزب سيتوج بالمصادقة على لائحة سياسية.