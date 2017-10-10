يشتكي طلبة اللغات بجامعة بوزريعة في العاصمة، من تأخر انطلاق الدروس التي لا يزال الإعلان عن تاريخها غير معلوم لديهم إلى غاية الساعة رغم مرور نحو الشهر على افتتاح السنة الجامعية، ما يجبرهم على العودة إلى منازلهم بعد اصطدامهم بغياب الأساتذة خاصة منهم فرع اللغة الإنجليزية، يحدث هذا في وقت لا تزال ذات الجامعة تعاني جملة من النقائص تظل العامل السلبي الذي يرهق الطلبة والأستاذة على حد سواء خاصة قضية المراحيض.
غياب الانضباط وعدم تحديد تاريخ انطلاق الدروس بجامعة بوزريعة ظلا من المشاكل التي طرحها أولياء الطلبة الذين عبروا في تصريح لـ"الشروق"، عن تذمرهم لتأخر الإعلان عن موعد انطلاق الدروس رغم أن كليات أخرى وأقسام بنفس الجامعة تكون قد باشرت التدريس منذ أسابيع وهو ما قد يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة حتى لا يفوتوا البرنامج المطروح وبالتالي إمكانية إعادة السنة، كما يشتكي الطلبة بذات الجامعة من تدهور حالة الأقسام وحتى الطاولات حيث لم يتم إعادة تهيئة الجامعة التي تعد من أقدمهم على مستوى العاصمة منذ سنوات ما يبقي عليها حالة من القدم والهشاشة. أما بخصوص المراحيض فقد تطرق هؤلاء للمشكل بجامعة تحمل أكبر عدد من الطلبة حيث تؤكد الشهادات أن مرحاض واحد خاص بالنساء لا يمكنه بأي حال من الأحوال تغطية العدد الكبير من الطلبات في ظل التعامل بمبدأ دفع الأموال مقابل قضاء الحاجة، مشكل محطة النقل الجامعي بالجامعة كان هو الآخر من ضمن شكاوى الطلبة والذي يفتقر لأدنى وسائل الحماية والأمن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1رسميا.. تأجيل إلزامية تسوية البنايات غير المكتملة إلى 3 سنوات!
2الأئمة يدعون إلى إقامة صلاة استسقاء
3مصالح البريد معطلة إلى إشعار آخر!
4الإنتخابات المحلية تحدث زلزالا آخر في قطاع التربية
5أئمة ومشايخ يستنكرون دعوة نقابة الزوايا إلى وقف بناء المساجد
Français English
الرأي
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
تدهور كبير للأقسام والطاولات بجامعة بوزريعة
طلبة اللغات يشتكون تأخر انطلاق الدروس ونقص المراحيض
راضية مرباح
يشتكي طلبة اللغات بجامعة بوزريعة في العاصمة، من تأخر انطلاق الدروس التي لا يزال الإعلان عن تاريخها غير معلوم لديهم إلى غاية الساعة رغم مرور نحو الشهر على افتتاح السنة الجامعية، ما يجبرهم على العودة إلى منازلهم بعد اصطدامهم بغياب الأساتذة خاصة منهم فرع اللغة الإنجليزية، يحدث هذا في وقت لا تزال ذات الجامعة تعاني جملة من النقائص تظل العامل السلبي الذي يرهق الطلبة والأستاذة على حد سواء خاصة قضية المراحيض.
تغطيات ذات صلة
طلبة اللغات يشتكون تأخر انطلاق الدروس ونقص المراحيض
غويني: أحزاب استفادت من محاباة الإدارة في بعض الولايات
سوق السيارات بأرديس غير مرغوب فيها
يوسفي يدعو إلى حضور المؤسسات المكسيكية في الجزائر
وزير السكن يعيّن سعيد روبة مديرا عاما لوكالة “عدل”
غياب الانضباط وعدم تحديد تاريخ انطلاق الدروس بجامعة بوزريعة ظلا من المشاكل التي طرحها أولياء الطلبة الذين عبروا في تصريح لـ"الشروق"، عن تذمرهم لتأخر الإعلان عن موعد انطلاق الدروس رغم أن كليات أخرى وأقسام بنفس الجامعة تكون قد باشرت التدريس منذ أسابيع وهو ما قد يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة حتى لا يفوتوا البرنامج المطروح وبالتالي إمكانية إعادة السنة، كما يشتكي الطلبة بذات الجامعة من تدهور حالة الأقسام وحتى الطاولات حيث لم يتم إعادة تهيئة الجامعة التي تعد من أقدمهم على مستوى العاصمة منذ سنوات ما يبقي عليها حالة من القدم والهشاشة. أما بخصوص المراحيض فقد تطرق هؤلاء للمشكل بجامعة تحمل أكبر عدد من الطلبة حيث تؤكد الشهادات أن مرحاض واحد خاص بالنساء لا يمكنه بأي حال من الأحوال تغطية العدد الكبير من الطلبات في ظل التعامل بمبدأ دفع الأموال مقابل قضاء الحاجة، مشكل محطة النقل الجامعي بالجامعة كان هو الآخر من ضمن شكاوى الطلبة والذي يفتقر لأدنى وسائل الحماية والأمن.