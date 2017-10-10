سيشارك حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل بـ 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية.
حسب ما أورده الحزب على موقعه الإلكتروني الرسمي. وأوضح ذات المصدر أنه خلال لقاء أشرف عليه الجمعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وضم أمناء المكاتب الولائية بحضور أعضاء المكتب الوطني، تمت الإشارة إلى أن "دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة أفضت إلى رفض 549 ترشح بمن فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة".
كما سمح هذا اللقاء --حسب نفس المصدر-- بضبط "الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية للتجمع".
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"الأرندي" يشارك بـ48 قائمة للمجالس الولائية و1521 للمجالس البلدية
ق.و
سيشارك حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل بـ 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية.
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حسب ما أورده الحزب على موقعه الإلكتروني الرسمي. وأوضح ذات المصدر أنه خلال لقاء أشرف عليه الجمعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وضم أمناء المكاتب الولائية بحضور أعضاء المكتب الوطني، تمت الإشارة إلى أن "دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة أفضت إلى رفض 549 ترشح بمن فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة".
كما سمح هذا اللقاء --حسب نفس المصدر-- بضبط "الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية للتجمع".