ضمن منافسة "تحدّي القراءة العربي" ثانوية جزائرية مرشحة للفوز بجائزة المليون دولار بدبي

انطلقت عملية تصويت الالكترونية لاختيار المدرسة المتميزة في مشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية، وذلك من بين ست مدارس بلغت التصفيات النهائية ضمن مراحل التحدي المختلفة التي شاركت فيها نحو 41 ألف مدرسة من 15 دولة عربية

حيث ترشحت للفوز بالمرحلة النهائية ست مدارس، هي: مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتكاملة للغات –من جمهورية مصر العربية؛ ومدرسة الإمارات الوطنية – من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومدرسة بنات عرّابة الأساسية – من دولة فلسطين؛ ومدارس الحصاد التربوي– من المملكة الأردنية الهاشمية؛ ومدارس الإيمان الخاصة للبنات – من مملكة البحرين؛ وثانوية عبد الحميد دار عبيد – من الجمهورية الجزائرية .

وتعتبر المرة الأولى التي يتاح فيها للجمهور المشاركة في اختيار المدرسة المتميزة، من خلال التصويت، حيث سيتم احتساب نتيجة تصويت الجمهور مع درجات لجنة التحكيم الخاصة بتقييم المدارس . وسوف يتم تتويج المدرسة الأكثر تميزاً في حفل "تحدي القراءة العربي" الذي سيقام في "أوبرا دبي" يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر وإلى جانب تتويج المدرسة المتميزة، سيتم اختيار المشرف المتميز ولذلك للمرة الأولى في مسابقة التحدي.

كما سيتم تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى الوطن العربي وتكريم أوائل التحدي على مستوى دولهم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز التحدي ثلاثة ملايين دولار أمريكي، من بينها مليون دولار للمدرسة المتميزة الفائزة بالتحدي، بحيث يتم منح100 ألف دولار لمدير المدرسة، و100 ألف دولار للمشرف المتميز، في حين سيتم تخصيص 800 ألف دولار كمساعدات عينية وبرامج تطوير لمساعدة المدرسة.

أما بطل تحدي القراءة العربي، فسينال جائزة مقدارها 150 ألف دولار، كما سيتم منح مكافآت مالية لأوائل الطلبة في دولهم، والجدير بالذكر أن الجزائر مثلت في هذه المسابقة من طرف ثانوية عبد الحميد دار عبيد من مستغانم التي نجحت المدرسة الكائنة في ولاية مستغانم، في تبني الأهداف الرئيسية للتحدي عبر حرصها على توسيع دائرة التحدي لتشمل الطلبة وكافة عناصر المجتمع المحلي. وبلغ عدد الطلبة المشاركين في التحدي 120 طالب أتم 60 منهم قراءة 50 كتاباً.