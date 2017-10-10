خمس صور تلخص محطات زيارته
مدفيديف ينشر صورا التقطها بالجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
نشر رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف، الجمعة، ألبوم صور التقطها خلال زيارته للجزائر يومي الاثنين والثلاثاء.
ولخصت خمسة صور نشرها مدفيديف على حسابه بموقع "انستيغرام" محطات زيارته في الجزائر.
وسابقا ظهر رئيس الوزراء الروسي خلال تنقله إلى مقام الشهيد، وهو يلتقط صورا لخليج الجزائر العاصمة رفقة نظيره الجزائري أحمد أويحي.
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خمس صور تلخص محطات زيارته
مدفيديف ينشر صورا التقطها بالجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
نشر رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف، الجمعة، ألبوم صور التقطها خلال زيارته للجزائر يومي الاثنين والثلاثاء.
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الإكثار من شرب الماء لا يفيد بشرتك كما يشاع!
ولخصت خمسة صور نشرها مدفيديف على حسابه بموقع "انستيغرام" محطات زيارته في الجزائر.
وسابقا ظهر رئيس الوزراء الروسي خلال تنقله إلى مقام الشهيد، وهو يلتقط صورا لخليج الجزائر العاصمة رفقة نظيره الجزائري أحمد أويحي.