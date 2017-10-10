"شاهين" لسليم آغار و"أوغسطينوس.. ابن دموعها" الجزائر تفتك جائزتين في مهرجان الإسكندرية السينمائي

انتزعت السينما الجزائرية جائزتين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ33 التي أسدل ستارها الخميس، بحضور فيلمي "شاهين" للمخرج سليم أغار و"أغسطينوس ابن دموعها" لسمير سيف على منصة توزيع الجوائز التي أفرزت فوز الفيلم التونسي "زهرة حلب" بجائزة أفضل إخراج والفيلم الكرواتي "وزارة الحب" بجائزة أحسن فيلم.

وافتك فيلم "شاهين في السينما الجزائرية" أول وثائقي ينجزه المخرج سليم أغار جائزة القدس لأفضل فيلم عربي في مهرجان الإسكندرية السينمائي. وتسلم أغار الجائزة، من الدكتور خالد الزدجالي نائب رئيس اتحاد جمعيات وأندية السينما العربية.

وحاز فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" (إنتاج جزائري تونسي وإخراج مصري) المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائي على جائزة الإنجاز الفني لدول البحر الأبيض المتوسط، بحضور أبطال العمل على غرار الجزائريين وإيمان نوال عماد بن شنّي والممثلين التونسيين عائشة بن أحمد وأحمد أمين بن راضي، إلى جانب المخرج سمير سيف الذي تسلم الجائزة من وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وسط أجواء من الفرحة عاشها الطاقم.

وفاز بجائزة "كمال الملاخ" الفيلم المغربي "نور في الظلام" للمخرجة خولة بن عمر، فيما حصل الفيلم الفرنسي "نجمة النهار" على جائزة "القدس" لأفضل إنجاز فني لمدير التصوير ناتالي ديوران.

وحصدت الفنانة هند صبري جائزة "فاتن حمامة" لأفضل ممثلة عن الفيلم التونسي "زهرة حلب"، أما جائزة "عمر الشريف" لأفضل ممثل فقد ذهبت للفنان محمد الأحمد عن دوره بالفيلم السوري "رجل وثلاثة أيام".. واستطاع الفيلم الإسباني "في سرية تامة" للمؤلف خوزيه راموس حصد جائزة "نجيب محفوظ" لأفضل سيناريو.

وفي مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي المتوسطي الطويل، منحت لجنة التحكيم، جائزة أفضل فيلم لـ"نور" من لبنان، وحصد الفيلم أيضاً جائزة أفضل إخراج للمخرج اللبناني خليل زعرور، كما حصد نفس الفيلم جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو، وذهبت أيضاً جائزة أفضل ممثلة للفنانة فانيسيا أيوب عن نفس الفيلم "نور"

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "الأب" من سوريا، بينما حصل الفنان أيمن زيدان على جائزة أفضل فنان عن نفس الفيلم.