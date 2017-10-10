تمكنت مؤسستا النظافة وجمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر "نات كوم" و"إكسترانيت" من جمع نحو 850 ألف طن من النفايات المنزلية واسترجاع أزيد من 90 طنا من مادة الخبز خلال 9 أشهر المنصرمة، حسبما علم لدى مسؤولي المؤسستين.
وأفاد بوثلجة كريم مدير الدراسات والتطوير بمؤسسة " إكسترانت " أنه خلال 9 أشهر من هذه السنة (جانفي - سبتمبر) تم جمع أزيد من 457 ألف طن من النفايات المنزلية، أما مؤسسة "نات كوم" فقد جمعت أزيد من 390 ألف طن من النفايات المنزلية في نفس الفترة، حسب السيدة نسيمة يعقوبي المكلّفة بالاتصال.
وحسب مسؤول "إكسترا نت" يتوقع أن يصل حجم كمية النفايات إلى غاية ديسمبر القادم 615 طن من النفايات المنزلية.
وأبرز فيما يخص إحصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع جمع ما يفوق 1600 طن من مادة الكارتون، أما مادة البلاستيك فبلغت 60 طنا، وأزيد من 27 طنا من الإطارات والعجلات المطاطية.
وأضاف أن المؤسسة تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة من خلال 145 نقطة، حيث تم تخصيص 7 وحدات للفرز عبر 25 بلدية موزعة على 71 حيا والتي توجه لمواقع الرسكلة المتواجدة بالحميز ومركز الفرز الانتقائي برويبة وزرالدة.
وتضم المؤسسة 5285 عامل وموظف بكل الأصناف، حيث أن نسبة عمال التدخل الميداني يمثلون أكثر من 93 من المائة من العدد الكلي ونسبة الإطارات والجامعيين 5 من المائة، كما تمتلك 352 شاحنة منها الدكاكة وغيرها.
وذكر مسؤول اكسترانيت أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والمرور إلى الاحترافية في مجال العمل (نقل ورفع وفرز النفايات المنزلية) يتوجب "اتباع برامج المناجمنت في التنظيم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والمتابعة".
من جهتها، أفادت السيدة نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بمؤسسة "نات كوم" عن جمع هذه الأخيرة أزيد 390 طن من النفايات المنزلية خلال نفس الفترة، وفي هذا الشأن ذكرت أن الفرز الانتقائي نتج عنه فرز المواد المسترجعة، على غرار 837 من الكارتون و25 طنا من مادة البلاستيك.
وبالنسبة لعمليات الفرز الانتقائي فقد قامت مؤسسة "نات كوم" بتخصيص 80 نقطة للفرز النفايات المنزلية، حيث خصصت لهذه العملية حاويات خاصة بجمع الخبز والبلاستيك وعزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة وبلغ عدد الحاويات المخصصة لجمع وفرز النفايات أزيد من 7000 حاوية.
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جمع 850 ألف طن من النفايات منها 90 طنا من الخبز بالعاصمة
ق. م
تمكنت مؤسستا النظافة وجمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر "نات كوم" و"إكسترانيت" من جمع نحو 850 ألف طن من النفايات المنزلية واسترجاع أزيد من 90 طنا من مادة الخبز خلال 9 أشهر المنصرمة، حسبما علم لدى مسؤولي المؤسستين.
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وأفاد بوثلجة كريم مدير الدراسات والتطوير بمؤسسة " إكسترانت " أنه خلال 9 أشهر من هذه السنة (جانفي - سبتمبر) تم جمع أزيد من 457 ألف طن من النفايات المنزلية، أما مؤسسة "نات كوم" فقد جمعت أزيد من 390 ألف طن من النفايات المنزلية في نفس الفترة، حسب السيدة نسيمة يعقوبي المكلّفة بالاتصال.
وحسب مسؤول "إكسترا نت" يتوقع أن يصل حجم كمية النفايات إلى غاية ديسمبر القادم 615 طن من النفايات المنزلية.
وأبرز فيما يخص إحصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع جمع ما يفوق 1600 طن من مادة الكارتون، أما مادة البلاستيك فبلغت 60 طنا، وأزيد من 27 طنا من الإطارات والعجلات المطاطية.
وأضاف أن المؤسسة تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة من خلال 145 نقطة، حيث تم تخصيص 7 وحدات للفرز عبر 25 بلدية موزعة على 71 حيا والتي توجه لمواقع الرسكلة المتواجدة بالحميز ومركز الفرز الانتقائي برويبة وزرالدة.
وتضم المؤسسة 5285 عامل وموظف بكل الأصناف، حيث أن نسبة عمال التدخل الميداني يمثلون أكثر من 93 من المائة من العدد الكلي ونسبة الإطارات والجامعيين 5 من المائة، كما تمتلك 352 شاحنة منها الدكاكة وغيرها.
وذكر مسؤول اكسترانيت أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والمرور إلى الاحترافية في مجال العمل (نقل ورفع وفرز النفايات المنزلية) يتوجب "اتباع برامج المناجمنت في التنظيم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والمتابعة".
من جهتها، أفادت السيدة نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بمؤسسة "نات كوم" عن جمع هذه الأخيرة أزيد 390 طن من النفايات المنزلية خلال نفس الفترة، وفي هذا الشأن ذكرت أن الفرز الانتقائي نتج عنه فرز المواد المسترجعة، على غرار 837 من الكارتون و25 طنا من مادة البلاستيك.
وبالنسبة لعمليات الفرز الانتقائي فقد قامت مؤسسة "نات كوم" بتخصيص 80 نقطة للفرز النفايات المنزلية، حيث خصصت لهذه العملية حاويات خاصة بجمع الخبز والبلاستيك وعزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة وبلغ عدد الحاويات المخصصة لجمع وفرز النفايات أزيد من 7000 حاوية.