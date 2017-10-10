تحدثت معمرة تركية عن "أسرار" بقائها بصحة جيدة، رغم بلوغها 104 أعوام، ولخصت عائشة غل شاهين المعمرة ذلك بالقول أنا مدينة للتغذية الطبيعية في الحفاظ على صحتي".
وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت شاهين إنها ولدت في الأول من جويلية 1913، وتزوجت وهي في سن صغيرة، وأنجبت 3 أولاد، ولها 30 حفيداً و3 من أبناء أحفادها.
وأشارت إلى أنها قضت معظم حياتها في الزراعة وتربية الماشية، وأنها لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها.
وقالت "على مدار حياتي كنت أستهلك كميات كبيرة من الدبس، والزبدة الطبيعية، والحليب، واللبن، والبيض، والخضراوات، والفواكه الطازجة".
ولفتت شاهين التي لا تزال تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها دون مساعدة أحد، إلى أنها لا تعرف معنى كلمة "تعب"، وأنها وحتى السنوات الأربع الأخيرة كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتصنع خبزها بنفسها، لكنها لم تعد قادرة على الحركة كثيراً خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت "تغذيتي كلها طبيعية، وكل شيء طبيعي يقع بين يدي، وأمنيتي الآن أن أخرج وأتجول في القرية وأتبادل أطراف الحديث مع سكانها كما كنت في الماضي".
وتواظب شاهين على توصية أبنائها وأحفادها أن يستهلكوا كميات كبيرة من الدبس والعنب.
من جانبه، ذكر ابنها محمد شاهين (70 عاماً)، أنه كان يذهب بشكل منتظم إلى الجبل برفقة والدته للعمل قبل أن تتراجع حالتها الصحية.
وتابع "أمي تهتم بالخراف والأبقار التي نمتلكها، وقبل 7 أو 8 سنوات مرضت، وبعدها لم تعد تذهب إلى الجبل، ولكن واصلت الاهتمام بالأبقار والخراف هنا، إلا أنها ومنذ 4 سنوات لم تعد قادرة على ذلك".
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لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها
معمرة تركية تكشف سر بقائها بصحة جيدة طيلة 104 سنوات
وكالات
تحدثت معمرة تركية عن "أسرار" بقائها بصحة جيدة، رغم بلوغها 104 أعوام، ولخصت عائشة غل شاهين المعمرة ذلك بالقول أنا مدينة للتغذية الطبيعية في الحفاظ على صحتي".
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وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت شاهين إنها ولدت في الأول من جويلية 1913، وتزوجت وهي في سن صغيرة، وأنجبت 3 أولاد، ولها 30 حفيداً و3 من أبناء أحفادها.
وأشارت إلى أنها قضت معظم حياتها في الزراعة وتربية الماشية، وأنها لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها.
وقالت "على مدار حياتي كنت أستهلك كميات كبيرة من الدبس، والزبدة الطبيعية، والحليب، واللبن، والبيض، والخضراوات، والفواكه الطازجة".
ولفتت شاهين التي لا تزال تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها دون مساعدة أحد، إلى أنها لا تعرف معنى كلمة "تعب"، وأنها وحتى السنوات الأربع الأخيرة كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتصنع خبزها بنفسها، لكنها لم تعد قادرة على الحركة كثيراً خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت "تغذيتي كلها طبيعية، وكل شيء طبيعي يقع بين يدي، وأمنيتي الآن أن أخرج وأتجول في القرية وأتبادل أطراف الحديث مع سكانها كما كنت في الماضي".
وتواظب شاهين على توصية أبنائها وأحفادها أن يستهلكوا كميات كبيرة من الدبس والعنب.
من جانبه، ذكر ابنها محمد شاهين (70 عاماً)، أنه كان يذهب بشكل منتظم إلى الجبل برفقة والدته للعمل قبل أن تتراجع حالتها الصحية.
وتابع "أمي تهتم بالخراف والأبقار التي نمتلكها، وقبل 7 أو 8 سنوات مرضت، وبعدها لم تعد تذهب إلى الجبل، ولكن واصلت الاهتمام بالأبقار والخراف هنا، إلا أنها ومنذ 4 سنوات لم تعد قادرة على ذلك".