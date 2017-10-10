حول كنيسة إلى مسجد وأسلم على يده عديد الأجانب إمام مسجد كليرمون فيرون بفرنسا يوارى الثرى بغرداية

وُوري عصر الخميس، الثرى جثمان الإمام حسين محجوب بمقبرة "الشيخ محمد زيغم" بحي الدخلة بلدية متليلي التابعة لولاية غرداية، وهو عميد وإمام مسجد كليرمون فيرون بفرنسا، والذي وافته المنية السبت المنصرم بفرنسا، عن عمر ناهز 61 سنة، بعد صراع مرير مع مرض عضال.

وقد شيّع الفقيد في جو جنائزي مهيب، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والأمين العام لمسجد كليرمون فيران، ووالي ولاية غرداية، ووالي ولاية البيض، إلى جانب السلطات الولائية الأمنية والمدنية، وعدة مشايخ وأعيان، بالإضافة إلى حشد كبير من المواطنين وأهالي الراحل.

وفي كلمات تأبينية للفقيد، ذكّر المتدخلون بمناقب الإمام حسين محجوب، الذي كان يسعى لتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكّن من أن يجمع حول شخصيته الجالية المسلمة بمنطقة كليرمون فيرون وأوفيرني، خاصة بعد أن قام بتحويل كنيسة إلى مسجد، كما أسلم على يده الكثير من الأجانب.

للعلم فإن الراحل حسين محجوب ولد سنة 1956 بمدينة متليلي، وتلقى تعليمه الأول بالمدرسة القرآنية، ثم زاول دراسته سنة 1973 بمعهد الشيخ سيدي محمد بلكبير بأدرار، ليتخرج منه إماما متمكنا في نشر القيم الإسلامية في أوساط المجتمع الجزائري، ولا سيما بفرنسا. وقد شغل إماما وخطيبا بمسجدي كل من بلدية سبسب، والمنصورة، ثم التحق عام 1989 بالمسجد الكبير بباريس، قبل أن يتم إيفاده إلى المسجد الكبير بكليرمون فيرون، حيث يشهد له مساهمته في إنشاء هذا الصرح الديني ونسج علاقات مع السكان من مختلف الأديان بفرنسا، كما كانت له عدة مشاركات في ملتقيات علمية بعديد البلدان العربية، إيمانا منه بنشر الإسلام والسلام.