مقاضاة سيّدة 20 مرة من طرف جيرانها بالشراقة

مثلت سيّدة مقيمة بسكن فوضوي بضواحي الشراقة أمام القاضي الجزائي لدى محكمة الشراقة بتهمة التهديد بالقتل على أساس الشكوى التي تقدم بها جاراها مفادها أن المتهمة منذ أن استقرت في كوخ بالقرب من حيهم السكني زرعت الرعب بين السكان وأصبحت ترهب أطفالهم، ما جعلهم يخافون الخروج من المنزل للعب مع أصدقائهم.

وصرّح الضّحيتان أنه يوم الوقائع تهجمت عليهما بدون سبب ووجهت لهما وابلا من عبارات السّب والتهديد بالقتل، موضحين أن المتهمة متعودة على الاعتداء على الجيران، حيث رفعت ضدّها حوالي 20 قضية أمام محكمة الشراقة ومجلس قضاء تيبازة وتتعلق قضائيا بجنح السّب والشتم والتهديد والتخريب العمدي لملك الغير.

وفي غياب المتهمة عن جلسة محاكمتها طلب الضحيتان تدخل السلطات المحلية لطردها من الحي متخوفين من تنفيذ تهديداتها على أبنائهم، متنازلين عن إلزامها دفع تعويضات لهما.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة أجّلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.