"أنس الجزائري" يواجه خطر الإقصاء السبت من "نجوم العلوم 9"!

ستشهد حلقة "المجلس العلمي"، من برنامج الابتكارات "نجوم العلوم" الموسم التاسع التي تبث سهرة السبت، حصريا على "الشروق تي في"، الإعلان عن أفضل تسع أفكار تم تقديمها من طرف 31 متسابقا من بينهم المشارك الجزائري الوحيد في المسابقة الطالب الجامعي أنس عبد النبي، الذي سيسعى لاقناع أعضاء لجنة التحكيم بمشروعه للانتقال إلى جولة نمذجة المنتج.

وتعتبر هذه الجولة الاختبار النهائي، حيث تقيس قدرة المبتكرين على تحويل فكرتهم إلى نموذج عملي. وسيتم صقل النماذج الأولية واختبارها وتقييمها من قبل العملاء المحتملين.

وسيتخطى أربعة مرشحين فقط جولات الإقصاء للوصول إلى التصفيات النهائية، حيث يتقاسمون جائزة نقدية قيمتها 600 ألف دولار أمريكي بناءً على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور خلال الأسبوع الأخير من البث. "نجوم العلوم" يبث كل سبت على شاشاتكم "الشروق العامة" اعتبارا من الساعة 19.00 مساء.