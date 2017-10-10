توقيف شريك الشاب الذي قتل في بيت رعية صيني في تيبازة

وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرية بربيسة ببلدية الشعيبة المدعمة بفرقة التدخل الخاص بالقليعة في ولاية تيبازة، حدا لحالة فرار شاب متهم قضية اقتحام منزل احد الرعايا الصينيين وسط مزرعة ببلدية الحطاطبة رفقة صديقه الذي لقي حتفه اثر شجار مع ابن صاحب المنزل.

وأفاد مصدر امني للشروق، أن مصالح الدرك الوطني تمكنت من رصد تحركاته وأوقفته بأحد المنازل بمدينة الشعيبة بعد عدة أشهر من وقوع جريمة القتل الذي راح ضحيتها صديقه بمنزل رعية صيني وسط إحدى المزارع ببلدية الحطاطبة عندما اقتحما المنزل بغرض السرقة ، حيث واجههما ابن صاحب المنزل للدفاع عن والده الذي كان يستغل المزرعة وتعرض لعدة عمليات سرقة لمحتويات المنزل، وبعد شجار معهما توفي الأول اثر تلقيه ضربة قوية بآلة حادة على مستوى الصدر فيما تمكن الثاني من الفرار لعدة أشهر قبل أن توقيفه الخميس وتقديمه للعدالة .