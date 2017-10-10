ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال أكثر من 500 مدرسة تعرضت لهجمات في دول تشهد نزاعات في العالم

نددت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال، فرجينيا غامبا، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي بتعرض أكثر من 500 مدرسة لهجمات في دول تشهد نزاعات في العالم في غضون 6 أشهر فقط.

وصرحت غامبا: "خلال الأشهر الستة الأخيرة، تعرضت أكثر من 500 مدرسة لهجوم ما يعني أن عدد العام 2016، الذي بلغ 753 هجوما ضد مدارس ومستشفيات في 20 دولة سيتم تجاوزه على الأرجح بحلول نهاية هذه السنة".

وكانت فرجينيا أعلنت عند تقديمها التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة قبل أسبوع أن "الأطفال باتوا وقود النزاعات".

وأضافت أنه بين أفريل وجويلية تعرضت 174 مدرسة لهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغالبيتها في منطقة كاساي، كما أشارت إلى استخدام مدارس لغايات عسكرية من قبل قوات الأمن والمتمردين في غالبية النزاعات، التي تشهدها الدول.

وفي شهادة مؤثرة أمام مجلس الأمن الدولي دعت، جوي بشارة، إحدى فتيات شيبوك اللواتي خطفن في نيجيريا في عام 2014 بأيدي حركة بوكو حرام وتمكنت من الفرار الحكومات إلى "حماية المدارس".

وقالت بشارة، التي تدرس الطب حاليا في الولايات المتحدة، وهي تروي تجربتها "على الحكومات حماية المدارس ليتمكن الطلاب من تحصيل العلم وتغيير العالم"،

وأضافت: "إذا لم تتوفر حماية للمدارس فسنخسر أجيالا. من دون حماية لا يمكننا الدراسة وكل هذه الأحلام والآمال ستتبدد وهذا يسيء إلى مستقبل الدول".