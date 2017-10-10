نددوا بالقرارات الارتجالية وتصرفات المدير الولائي عمال البريد بالبويرة يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

هددت نقابة عمال البريد التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالبويرة بالدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة للمدير الولائي للبريد الذي تتهمه بإصدار قرارات ارتجالية وفقدان اللباقة خلال تعامله مع الموظفين.

بيان النقابة الذي تحوز الشروق نسخة منه أرجأ اتخاذ قرار الدخول في إضراب إلى غاية الأحد، أين ستجتمع بالأمين الولائي للنقابة وانتظار تدخل المصالح الولائية خدمة للمصلحة العامة وصيرورة المرفق العام الإستراتيجي كما قال أصحاب البيان، حيث سبق ذلك عقد جمعية عامة للفروع النقابية لعمال البريد الخميس الفارط، أين تم التطرق فيه للوضع المزري والمحتقن عبر جميع مراكز البريد على مستوى الولاية على حد وصف البيان، مرجعا سبب ذلك إلى التصرفات اللامسؤولة والقرارات الارتجالية الصادرة من طرف المدير الولائي للبريد الذي يتهمه البيان كذلك بفقدان اللباقة اللازمة للتعامل مع الموظفين، وهو ما ولد - حسبه - تذمرا وسط العمال، لاسيما مع انعدام قنوات الحوار مع ممثليهم والشريك الاجتماعي، في انتظار ما سيخرج به اجتماع الأحد حول الدخول في إضراب في حالة عدم تدخل الجهات الولائية قصد وضع حد لتلك التصرفات التي وصفها البيان بأنها لا تخدم المصلحة العامة للبريد وتهدد استقراره.