هددت نقابة عمال البريد التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالبويرة بالدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة للمدير الولائي للبريد الذي تتهمه بإصدار قرارات ارتجالية وفقدان اللباقة خلال تعامله مع الموظفين.
بيان النقابة الذي تحوز الشروق نسخة منه أرجأ اتخاذ قرار الدخول في إضراب إلى غاية الأحد، أين ستجتمع بالأمين الولائي للنقابة وانتظار تدخل المصالح الولائية خدمة للمصلحة العامة وصيرورة المرفق العام الإستراتيجي كما قال أصحاب البيان، حيث سبق ذلك عقد جمعية عامة للفروع النقابية لعمال البريد الخميس الفارط، أين تم التطرق فيه للوضع المزري والمحتقن عبر جميع مراكز البريد على مستوى الولاية على حد وصف البيان، مرجعا سبب ذلك إلى التصرفات اللامسؤولة والقرارات الارتجالية الصادرة من طرف المدير الولائي للبريد الذي يتهمه البيان كذلك بفقدان اللباقة اللازمة للتعامل مع الموظفين، وهو ما ولد - حسبه - تذمرا وسط العمال، لاسيما مع انعدام قنوات الحوار مع ممثليهم والشريك الاجتماعي، في انتظار ما سيخرج به اجتماع الأحد حول الدخول في إضراب في حالة عدم تدخل الجهات الولائية قصد وضع حد لتلك التصرفات التي وصفها البيان بأنها لا تخدم المصلحة العامة للبريد وتهدد استقراره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1رجل أعمال يستورد الأرز بفواتير مضخمة في وهران
2إلغاء سوق السيارات المستعملة بـ"أرديس" قبل انطلاقه
3مقاضاة زوجة ضابط بتهمة السرقة تتسبب في وفاته
4إتلاف إجاص "مصبوغ" كان موجها للاستهلاك في تيزي وزو
5توقيف شريك الشاب الذي قتل في بيت رعية صيني في تيبازة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
نددوا بالقرارات الارتجالية وتصرفات المدير الولائي
عمال البريد بالبويرة يهددون بالدخول في إضراب مفتوح
أحسن حراش
هددت نقابة عمال البريد التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالبويرة بالدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة للمدير الولائي للبريد الذي تتهمه بإصدار قرارات ارتجالية وفقدان اللباقة خلال تعامله مع الموظفين.
تغطيات ذات صلة
المخبر البيطري بالوادي في خبر كان
تعثر مشروع 250 سكن ترقوي مدعم وغليان وسط المستفيدين بأولاد يعيش
اختفاء التلميذ عبد النور في ظروف غامضة بوادي الزناتي في قالمة
شاب يذبح والدته وشقيقتاه بالشلف
توقيف شريك الشاب الذي قتل في بيت رعية صيني في تيبازة
بيان النقابة الذي تحوز الشروق نسخة منه أرجأ اتخاذ قرار الدخول في إضراب إلى غاية الأحد، أين ستجتمع بالأمين الولائي للنقابة وانتظار تدخل المصالح الولائية خدمة للمصلحة العامة وصيرورة المرفق العام الإستراتيجي كما قال أصحاب البيان، حيث سبق ذلك عقد جمعية عامة للفروع النقابية لعمال البريد الخميس الفارط، أين تم التطرق فيه للوضع المزري والمحتقن عبر جميع مراكز البريد على مستوى الولاية على حد وصف البيان، مرجعا سبب ذلك إلى التصرفات اللامسؤولة والقرارات الارتجالية الصادرة من طرف المدير الولائي للبريد الذي يتهمه البيان كذلك بفقدان اللباقة اللازمة للتعامل مع الموظفين، وهو ما ولد - حسبه - تذمرا وسط العمال، لاسيما مع انعدام قنوات الحوار مع ممثليهم والشريك الاجتماعي، في انتظار ما سيخرج به اجتماع الأحد حول الدخول في إضراب في حالة عدم تدخل الجهات الولائية قصد وضع حد لتلك التصرفات التي وصفها البيان بأنها لا تخدم المصلحة العامة للبريد وتهدد استقراره.