حجز 2.5 قنطار من الدجاج الفاسد بسطيف

أوقفت، نهاية الأسبوع المنصرم، مصالح الدرك الوطني لبوقاعة بسطيف، شاحنة صغيرة، محملة بالدجاج، كانت في طريقها لأحد المطاعم المتواجدة بمدينة حمام قرقور السياحية، حيث تبين بعد فحصها من طرف الطبيب البيطري، أنها غير صالحة للاستهلاك.

العملية جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك ببوقاعة، تفيد أن شاحنة صغيرة محملة بالدجاج في طريقها إلى حمام قرقور السياحي، وبعد توقيف الشاحنة، وتفتيشها، تبين أن كمية الدجاج التي توجد بداخلها التي تقدر بأكثر من قنطارين ونصف، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، أين تم إتلافها على الفور حفاظا على سلامة المستهلك. وفي هذا الشأن أنجزت ذات المصالح مخالفة ضد سائق الشاحنة، وتم إحالة ملفه إلى النيابة المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

..وتوقيف 7 تجار مخدرات بصالح باي

أوقفت، مصالح أمن دائرة صالح باي الواقعة جنوب ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، سبعة أفراد يحترفون الإتجار بالمخدرات، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات ناهزت الــ 1 كلغ من مادة الكيف المعالج. وحسب مصادر "الشروق" ، فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، تم إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من الشبان بصدد ترويج كمية من المخدرات، ليتم على الفور إعداد خطة محكمة، كللت بتوقيفهم جميعا في حالة تلبس على متن مركبة سياحية مع حجز واحد كيلوغرام من الكيف المعالج، مع فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية. وبعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الذي أحالهم أمام قاضي التحقيق والذي أصدر في حق ثلاثة منهم أمرا يقضي بإيداعهم رهن الحبس، فيما سلمت الأربعة الآخرين استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة.