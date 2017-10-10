في إطار اتفاق مشترك بين وزارة السياحة والمحافظة السامية للأمازيغية إيليزي تحتضن الطبعة الأولى لأيام الشعر الأمازيغي من 20 إلى 24 أكتوبر

تحتضن ولاية إيليزي في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري الطبعة الأولى من أيام الشعر الامازيغي، هذه التظاهرة التي تتزامن مع انطلاق الموسم السياحي بالجنوب الكبير، تشرف عليها كل من المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة السياحة والثقافة وتندرج في إطار مئوية ميلاد الكاتب مولود معمري.

سطرت برنامجا ثريا حول الثقافة الأمازيعية على غرار مسابقة وطنية تشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من جامعيين مختصين، كما يتضمن برنامج التظاهرة لقاءات ومعارض وورشات حول تعليم الأمازيغية.

وحسب بيان المحافظة دائما يعتبر هذا المهرجان ثاني محطة تقترحها اللجنة العلمية والتنسيقية التي وضعتها المحافظة السامية للأمازيغية من أجل "تعزيز كتابة التراث الشفهي وتثمين الإرث المعنوي لمختلف مناطق البلاد على غرار ما قام به مولود معمري" في أبحاثه.

ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم في جنوب البلاد بعد اللقاء الذي جمع وزير السياحة حسن مرموري والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيعية سي الهاشمي عصاد، في الشهر الماضي، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون والشراكة بين الطرفين والتي تشمل تنظيم تظاهرات ولقاءات ومشاريع في إطار بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين الهيئتين، حيث شمل الاتفاق تنظيم ورشات عمل وتكوين للمرشدين السياحيين وتعميم استعمال حرف التيفناغ على واجهات المؤسسات بمناطق الجنوب. ويأتي هذا تجسيدا لبنود المادة الرابعة من الدستور الذي يقر أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية توفر لها جميع الوسائل لتعميمها وتطويرها.