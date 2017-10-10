قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريباً عن استفتاء لانفصال الجنوب.
وكان الزبيدي محافظاً لعدن حتى أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي في نهاية أفريل.
وقال أيضاً في تصريحات أدلى بها، ليل الجمعة، في مقابلة مع قناة الغد المشرق الإخبارية، إنه سيصدر إعلان مهم، السبت، خلال حشد دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر 1963 والتي انتهت بإخراج بريطانيا من عدن في 30 نوفمبر 1967.
وكان الزبيدي قد أعلن يوم 11 ماي عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم رموزاً قبلية وعسكرية وسياسية. ويسعى المجلس لانفصال جنوب اليمن وتشكيل قيادة سياسية تحت رئاسة الزبيدي تمثل الجنوب وتديره.
وتهدد هذه الخطوة بمزيد من الاضطرابات في اليمن الذي اضطرت حكومته المعترف بها دولياً للعمل من عدن نظراً لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي إثر نزاع على السلطة بين الجنوبيين والرئيس هادي أدى إلى تقويض جهود السعودية لتنسيق حملة عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ورفضت حكومة هادي تشكيل المجلس وقالت إنه سيعمق الخلافات ويصب في مصلحة الحوثيين.
ويشعر الكثيرون من أبناء الجنوب بأن المسؤولين في الشمال يستغلون مواردهم ويحرمونهم من فرص العمل والنفوذ.
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جنوب اليمن سيجري استفتاء على الانفصال
رويترز - الشروق أونلاين
قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريباً عن استفتاء لانفصال الجنوب.
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وكان الزبيدي محافظاً لعدن حتى أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي في نهاية أفريل.
وقال أيضاً في تصريحات أدلى بها، ليل الجمعة، في مقابلة مع قناة الغد المشرق الإخبارية، إنه سيصدر إعلان مهم، السبت، خلال حشد دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر 1963 والتي انتهت بإخراج بريطانيا من عدن في 30 نوفمبر 1967.
وكان الزبيدي قد أعلن يوم 11 ماي عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم رموزاً قبلية وعسكرية وسياسية. ويسعى المجلس لانفصال جنوب اليمن وتشكيل قيادة سياسية تحت رئاسة الزبيدي تمثل الجنوب وتديره.
وتهدد هذه الخطوة بمزيد من الاضطرابات في اليمن الذي اضطرت حكومته المعترف بها دولياً للعمل من عدن نظراً لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي إثر نزاع على السلطة بين الجنوبيين والرئيس هادي أدى إلى تقويض جهود السعودية لتنسيق حملة عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ورفضت حكومة هادي تشكيل المجلس وقالت إنه سيعمق الخلافات ويصب في مصلحة الحوثيين.
ويشعر الكثيرون من أبناء الجنوب بأن المسؤولين في الشمال يستغلون مواردهم ويحرمونهم من فرص العمل والنفوذ.