أسعارها بقيت مرتفعة لأكثر من 3 أشهر متتالية إخراج 70 ألف قنطار من البطاطا المخزنة إلى الأسواق بالبويرة

كشفت مصادر من مديرية الفلاحة بالبويرة عن عزم المصالح المختصة إخراج أكثر من 70 ألف قنطار من مادة البطاطا الأيام القليلة القادمة إلى السوق قصد تخفيض أسعارها التي استقرت في حدود 70 دج لأكثر من 3 أشهر متتالية.

وتندرج العملية ضمن عملية وطنية، حسب نفس المصادر، حيث لجأت إليها نفس الجهات بعد شكاوي المواطنين والزبائن حول ارتفاع أسعار البطاطا التي تعتبر أهم مادة في المائدة الجزائرية، وهو الارتفاع الذي دام لعدة أشهر دون تدخل الجهات المختصة في ضبط السوق والحفاظ على استقرار سعرها الحقيقي إلى جانب أسعار جل الخضراوات، حيث أثقل ذلك كاهل العائلات البويرية والجزائرية بصفة عامة، وهو ما اضطر بتلك الجهات بالبويرة إلى قرار إخراج ما يفوق 70 ألف قنطار من المخازن خلال الأيام القليلة القادمة، على أمل المساهمة في خفض أسعارها بأسواق الولاية وإغراقها، مع العلم أن عملية التخزين تتطلب مدة ضرورية تتراوح بين 3 و5 أشهر، في حين كانت عملية جني المحصول المخزن في شهر جويلية الفارط.