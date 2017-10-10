كشف الكندي جوشوا بويل الذي احتجزته حركة طالبان الأفغانية رهينة لخمس سنوات، عما تعرض له خلال احتجازه قائلاً إن المسلحين قتلوا ابنته واغتصبوا زوجته.
وجاء ذلك في بيان قرأه للصحفيين عقب هبوط الطائرة التي تقله وزوجته الأمريكية كيتلين كولمان وأطفاله في كندا، مساء الجمعة، بعد خمس سنوات في الأسر.
وكان قد تم اختطافهما خلال رحلة في أفغانستان عام 2012.
وقال بويل للصحفيين في مطار تورنتو، إنه وزوجته كانا يحاولان تسليم مساعدات للقرويين في منطقة خاضعة لطالبان "لا يصلها عمال إغاثة أو منظمات مجتمع مدني ولا حكومات" عندما تم اختطافهما.
وكانت كيتلين كولمان في أواخر فترة حملها في طفلهما الأول حينئذ، ولكنهما عادا إلى كندا بثلاثة أطفال جميعهم ولدوا في الأسر، ويعتقد أن أصغرهم في حالة صحية سيئة.
ومن نص مكتوب قرأه بويل وهو يحاول حبس دموعه قال، إنه كان لديهما طفلة رابعة رضيعة قتلها مسلحون من شبكة حقاني المرتبطة بطالبان، كما كشف أيضاً عن تعرض زوجته للاغتصاب انتقاماً لرفضه الاستجابة لمطالبهم المتكررة، ولكنه لم يوضح هذه المطالب.
وقال بويل: "إن غباء وشرور شبكة حقاني بقيامها بخطف رجل حاج ذهب لمساعدة القرويين وسماحها بقتل طفلة رضيعة، ودأبهم على اغتصاب زوجتي وليس كعمل منفرد بل من قبل حارس يساعده كبير الحرس وتحت إشراف قائدهم".
ونجح الجيش الباكستاني مؤخراً في إنقاذ الأسرة في عملية قرب الحدود الأفغانية.
وأشارت تقارير أولية إلى أن بويل كان قد رفض أن يستقل طائرة عسكرية أمريكية خارج باكستان.
وفي 2009 تزوج بويل من زينب خضر شقيقة عمر خضر الكندي الذي اعتقل في المعارك في أفغانستان في 2002 ونقل إلى سجن معسكر غوانتانامو قبل تسلميه إلى كندا وإطلاق سراحه في 2015. لذلك رجحت شبكة "سي إن إن"، أن يكون سبب رفضه أن يستقل طائرة أمريكية هو خشيته من أن يخضع للاستجواب من قبل الأمريكيين.
ولكن بويل نفى ذلك عقب وصوله إلى كندا. وقال إن أسرته تريد طي صفحة هذه المحنة، ويأمل الزوجان الآن في "بناء ملاذ آمن لأطفالهما الثلاثة".
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الرهينة الكندي المحرر:
طالبان قتلوا ابنتي واغتصبوا زوجتي
وكالات - الشروق أونلاين
كشف الكندي جوشوا بويل الذي احتجزته حركة طالبان الأفغانية رهينة لخمس سنوات، عما تعرض له خلال احتجازه قائلاً إن المسلحين قتلوا ابنته واغتصبوا زوجته.
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وجاء ذلك في بيان قرأه للصحفيين عقب هبوط الطائرة التي تقله وزوجته الأمريكية كيتلين كولمان وأطفاله في كندا، مساء الجمعة، بعد خمس سنوات في الأسر.
وكان قد تم اختطافهما خلال رحلة في أفغانستان عام 2012.
وقال بويل للصحفيين في مطار تورنتو، إنه وزوجته كانا يحاولان تسليم مساعدات للقرويين في منطقة خاضعة لطالبان "لا يصلها عمال إغاثة أو منظمات مجتمع مدني ولا حكومات" عندما تم اختطافهما.
وكانت كيتلين كولمان في أواخر فترة حملها في طفلهما الأول حينئذ، ولكنهما عادا إلى كندا بثلاثة أطفال جميعهم ولدوا في الأسر، ويعتقد أن أصغرهم في حالة صحية سيئة.
ومن نص مكتوب قرأه بويل وهو يحاول حبس دموعه قال، إنه كان لديهما طفلة رابعة رضيعة قتلها مسلحون من شبكة حقاني المرتبطة بطالبان، كما كشف أيضاً عن تعرض زوجته للاغتصاب انتقاماً لرفضه الاستجابة لمطالبهم المتكررة، ولكنه لم يوضح هذه المطالب.
وقال بويل: "إن غباء وشرور شبكة حقاني بقيامها بخطف رجل حاج ذهب لمساعدة القرويين وسماحها بقتل طفلة رضيعة، ودأبهم على اغتصاب زوجتي وليس كعمل منفرد بل من قبل حارس يساعده كبير الحرس وتحت إشراف قائدهم".
ونجح الجيش الباكستاني مؤخراً في إنقاذ الأسرة في عملية قرب الحدود الأفغانية.
وأشارت تقارير أولية إلى أن بويل كان قد رفض أن يستقل طائرة عسكرية أمريكية خارج باكستان.
وفي 2009 تزوج بويل من زينب خضر شقيقة عمر خضر الكندي الذي اعتقل في المعارك في أفغانستان في 2002 ونقل إلى سجن معسكر غوانتانامو قبل تسلميه إلى كندا وإطلاق سراحه في 2015. لذلك رجحت شبكة "سي إن إن"، أن يكون سبب رفضه أن يستقل طائرة أمريكية هو خشيته من أن يخضع للاستجواب من قبل الأمريكيين.
ولكن بويل نفى ذلك عقب وصوله إلى كندا. وقال إن أسرته تريد طي صفحة هذه المحنة، ويأمل الزوجان الآن في "بناء ملاذ آمن لأطفالهما الثلاثة".