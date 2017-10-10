في انتظار افتتاح مركز جديد بعين صالح إحصاء 28 مركزا بريديا ونقصا في التأطير البشري بتمنراست

تشهد ولاية تمنراست في الآونة الأخيرة، تحسنا في مستوى الخدمات البريدية، حيث تتوفر الولاية على 28 مركزا بريدا، منها واحد تم افتتاحه مع بداية الشهر الحالي، على مستوى المركز الجامعي موسى اخاموك، لتوفير خدماته لطلبة المركز، وفيما يتعلق بالتأطير فإن القطاع يشغل 200 موظف، ما بين إداريين، أعوان، قباض البريد.

وحسب مدير البريد الولائي، فإن أهم العراقيل التي تحول دون تحسين الخدمات، هو نقص التأطير البشري، خاصة بالمراكز البريدية بالبلديات الحدودية، حيث تم الاستعانة بعملية التوظيف المؤقت في إطار الإدماج، لسد النقص المسجل في عدد العمال، هذه النقائص أجبرت الإدارة الوصية على فتح شبابيك محدودة، مما يتسبب في تفاقم ظاهرة الطوابير، أما بخصوص الصرافات الآلية، الخاصة بالبطاقة الذهبية، فإنها لم تدخل الخدمة بعد، باستثناء المركز البريدي بعاصمة الولاية، إضافة إلى مركز بلدية ادلس، أما بقية المراكز ستنطلق بها العملية، في القريب العاجل، بعد استكمال الإجراءات التقنية الخاصة بها، وفي سياق متصل يشتكي مواطنو مقر الولاية، من ظاهرة الطوابير، رغم توفر 11 مركزا بريديا، لكنها تبقى غير كافية، نتيجة الارتفاع الكبير للعدد السكان.

وعن المشاريع المستقبلية للقطاع بالولاية، أضاف ذات المتحدث عن مشروع إنجاز مركز بريدي درجة أولى من 11 شباكا، واستلام مركز بريدي جديد بمقر المقاطعة الإدارية لعين صالح، إضافة إلى مشروع هام يتمثل في إنجاز فندق بريدي، سيكون جاهزا في السنتين المقبلتين.