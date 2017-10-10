ترسيم عبد الكريم دحماني على رأس "بريد الجزائر"

رسمت رئاسة الجمهورية تعيين عبد الكريم دحماني مديرا عاما لمؤسسة بريد الجزائر، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعيين في آخر عدد من في الجريدة الرسمية، وذلك خلفا للمدير المبعد عبد الناصر سايح.

المرسوم الصادر في العدد 55 من الجريدة الرسمية، يشير الى أن تعيين عبد الكريم دحماني على رأس المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري بريد الجزائر، كان في 30 جويلية الماضي، إلا أن عدم نزول المرسوم جعله يمارس مهامه بالنيابة، إلا أنه حسم في عدد من الملفات العالقة، ببريد الجزائر أهمها ملف ترسيم الموظفين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، هذا الترسيم الذي أنهى معاناة 6 ألاف شاب منهم حاملو شهادات جامعية.

المدير العام لبريد الجزائر يحضر دكتوراه في القانون الاقتصادي ومتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، فرع اقتصاد ومالية، وسبق له ان شغل منصب إطار سام، حيث شغل منصب المفتش العام لوزارة البريد ،قبل أن يعين على رأس المديرية.