القرار اتخذه وزير التعليم العالي خلال لقائه نقابة الأساتذة الجامعيين حجار يأمر بتوزيع سكنات الأساتذة الجاهزة

كشف وزير التعليم العالي، الطاهر حجار عن توزيع 247 مسكن لفائدة الأساتذة الجامعيين بالعاصمة، كما أصدر تعليمات لمديري المؤسسات الجامعية للإسراع في التوزيع الأولي للسكنات الجاهزة.

وتعهد حجار خلال لقائه بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الخميس المنصرم، بالنظر في ملف السكن الخاص بأساتذة التعليم العالي والذي شكل أهم مطالب النقابة، حيث أعلن الوزير عن التوزيع القريب للسكنات الوظيفية الواقعة بمدينة سيدي عبد الله والبالغ عددها 247 مسكنا، كما أصدر تعليمات صارمة تلزم مديري المؤسسات الجامعية المعنيّة بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40% على الأقل، والتسريع من وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة.

وجددت النقابة مطالبها الرامية إلى ضرورة معالجة مشكل السكن، وطالبوا بالتنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية.

كما طالبت النقابة بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية، سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث، حتى يتم القضاء على البيروقراطية والمزاجية التي تسيطر على هذه الهيئات العلمية.

كما طرحت ذات النقابة إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وهو ما تسبب في إعاقة كثير منها في أداء مهامها البحثية، وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب، أما فيما يخص القرار 778 المؤرخ في 08 جويلية 2017 المتعلق بتقييم النشاطات العلمية البيداغوجية للأستاذ الباحث، ورغم تثمينها له من حيث المبدأ إلا أنها غ تحفظت على طريقة التقييم لما ورد في القرار من تجاوزات .

وطالبت النقابة بإعادة النظر في فكرة إنشاء أقطاب امتياز في العلوم السياسية في الوقت الحالي مع فتح نقاش موسع حولها.