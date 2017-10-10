اهتز حي لبروفال، ببلدية القبة بالعاصمة، الجمعة، على وقع جريمة راح ضحيتها كهل في الخمسينات من عمره تم العثور عليه مقتولا في منزله.
الجريمة حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى يوم الجمعة، وإثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر يفيد بالعثور على شخص مقتول بمنزله بالبروفال بالقبة، تنقلت المصالح إلى بيت الضحية، أين وجدوه مربوطا وعلامات زرقاء بادية في أنحاء جسمه، قبل أن يتعرض للقتل بطريقة رهيبة.
وعلى إثر ذلك تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، فيما تم استدعاء الشرطة العلمية التي تنقلت إلى المكان لرفع البصمات من مسرح الجريمة، فيما باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائرعمليات التحري من أجل تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، وتبقى التحقيقات متواصلة إلى حد الآن، للكشف عن ملابسات القضية والأسباب الحقيقية التي كانت وراء قتل الضحية.
وحسب ما استقته "الشروق" من سكان الحي، فإن الضحية "ي"، تم الترصد له، خاصة أن هذا الأخير ميسور الحال، ولم يستبعدوا أن يكون الجناة من الحي.
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العثور على كهل مقتولا داخل بيته بالقبة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
اهتز حي لبروفال، ببلدية القبة بالعاصمة، الجمعة، على وقع جريمة راح ضحيتها كهل في الخمسينات من عمره تم العثور عليه مقتولا في منزله.
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الجريمة حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى يوم الجمعة، وإثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر يفيد بالعثور على شخص مقتول بمنزله بالبروفال بالقبة، تنقلت المصالح إلى بيت الضحية، أين وجدوه مربوطا وعلامات زرقاء بادية في أنحاء جسمه، قبل أن يتعرض للقتل بطريقة رهيبة.
وعلى إثر ذلك تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، فيما تم استدعاء الشرطة العلمية التي تنقلت إلى المكان لرفع البصمات من مسرح الجريمة، فيما باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائرعمليات التحري من أجل تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، وتبقى التحقيقات متواصلة إلى حد الآن، للكشف عن ملابسات القضية والأسباب الحقيقية التي كانت وراء قتل الضحية.
وحسب ما استقته "الشروق" من سكان الحي، فإن الضحية "ي"، تم الترصد له، خاصة أن هذا الأخير ميسور الحال، ولم يستبعدوا أن يكون الجناة من الحي.