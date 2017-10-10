بسبب منعهم استيلاءه على مساحة خضراء بحي المنظر الجميل بالشراقة صاحب شركة مقاولة ببئر خادم يقاضي 13 مواطنا بتخريب ملك الغير

مثل 13 مواطنا في العقد الرابع والسابع من العمر بحي المنظر الجميل بالشراقة أمام القاضي الجزائي لدى محكمة الشراقة بتهمة التخريب العمدي لملك الغير، على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب شركة مقاولة ببئر خادم، مفادها أنه يملك ورشة بناء سكنات بحي المنظر الجميل بالشراقة، ومنذ أن تحصل على رخصة البناء سنة 2011 تعرض للمضايقات من طرف سكان الحي، وعرقلوا الأشغال، ويوم الوقائع قاموا بتحطيم السياج المحيط بالورشة وآلة حفر.

بالمقابل، أنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم، موضحين أنهم تابعوا الضحية في القسم العقاري بعد أن حطم الجدار الفاصل بين حيهم وورشته بالإضافة إلى قنوات صرف المياه الصحي وكذا قنوات مياه الشرب، وقد صدر قرار قضائي بإرجاع المكان كما كان عليه، وصرح أحد المتهمين أن الضحية سحب الصيغة التنفيذية ولم ينفذ القرار إلى يومنا، ما جعلهم يقومون بمنعه من مواصلة تجاوزاته في الاستيلاء على مساحة خضراء أنجزت من أجل ترفيه أطفال الحي. وطلب دفاع الطرف المدني إلزام المتهمين بالتضامن دفع تعويض قدره مليون دج عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله جراء تعطيل مشروعه السكني منذ حوالي 7 سنوات، مدعمة مرافعته بقرص مضغوط يثبت أركان جريمة التخريب.

وبعد التماس عامين حبسا نافذا ضد كل واحد من المتهمين، ركزت محاميتهم على أن جميع الدعاوى التي رفعها الضحية المزعومة ضد موكليها كيدية المراد منها إرهابهم حتى يستأنف مشروعه، موضحة أنه متعود على متابعتهم قضائيا، حيث استفادوا من 4 أحكام بالبراءة مؤيدة بقرار وكذا أمر بانتفاء وجه الدعوى. وطلبت استبعاد القرص المضغوط الذي استشهدت به دفاع الضحية، كون هذا الأخير صور السكان دون ترخيص، حيث رفعوا شكوى ضده بتهمة تنصيب كاميرات مراقبة مقابلة لشرفات شققهم بدون رخصة. وعليه تمسكت ببراءتهم أصلا، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.