العملية تنطلق الأحد عبر مؤسسات الصحة الجوارية تخصيص أزيد من 70 الف جرعة لقاح ضد الانفلونزا الموسمية

تنطلق حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، الأحد، حيث خصّصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر، أزيد من 70 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية لموسم 2018/2017، ستوزع عبر 22 عيادة متعددة الخدمات و10 مؤسسات صحية جوارية بالعاصمة.

ودعا، مدير الصحة لولاية الجزائر، محمد ميراوي، السبت، الأشخاص الذين يمكنهم التلقيح وأولئك المعرضين لخطر المضاعفات الناجمة عن الاصابة بفيروس الانفلونزا الموسمية، لاسيما منهم البالغون 65 سنة وأكثر، والمصابون بأمراض مزمنة كأمراض القلب والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض السكري والبدانة والكلى والنساء الحوامل، بالخضوع للتلقيح. خاصة وأن الأنفلونزا الموسمية تسببت في وفاة 30 شخصا من مجموع 300 شخص تعرضوا لإصابة شديدة بالأنفلونزا خلال عام 2015.