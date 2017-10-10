ناشدت عائلة بوعطة القاطنة بحي 62 مسكنا ببلدية سطاوالي في العاصمة والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل العاجل وفتح تحقيق معمّق حول ما سمته "فضيحة هدم جدار داخل منزلها" دون احترام الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها لم تستلم نسخة من قرار الهدم.
تفاصيل القضية -حسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق'' على نسخ منها، تعود إلى 2016 عندما قامت إحدى الساكنات بحي 62 مسكنا بسطاوالي بإحداث ثقوب على الجدار حتى تسمح بتسرب المياه وتفادي دخولها إلى مسكنها، لتتفاجأ هذه العائلة الشاكية بإنجاز ركائز كبيرة لـ 3 طوابق مع 4 نوافذ تطل مباشرة على صالون الجيران المحاذين لها وعندما طلبت العائلة المتضررة إغلاق النوافذ رفضت ذلك، علما أن الطوابق الثلاثة بنيت من دون رخصة بناء وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وعلى ضوء ذلك قررت العائلة المتضررة والجيران المحاذون بناء جدار لحمايتهم وكذا للحفاظ على خصوصيتهم بعد رفع شكوى لدى مصالح الشرطة بتاريخ 17 ديسمبر 2016، فضلا عن تقديم شكوى على مستوى البلدية، وشكوى أخرى لمصلحة التخطيط العمراني بالبلدية، حيث حضرت لجنة التخطيط العمراني لمعاينة التعدي.
وتفاجأت العائلة المقيمة في الفيلا رقم 53 بذات الحي في جانفي 2017 بقدوم السلطات المحلية، على رأسها رئيس بلدية سطاوالي، لتهديم الجدار الذي بنته عائلة بوعطة بحجة أنه غير قانوني والمتواجد داخل المنزل –حسبه- دون إخطارهم رسميا بالمخالفة، وهذا بأمر من والي العاصمة على حد قول "المير".
وحسب الوثائق التي تحوز عليها ''الشروق'' فإن البلدية دوّنت تقريرا تضمن تشييد عائلة بوعطة لجدارين من دون رخصة، وقامت بإرساله إلى الدائرة الإدارية لزرالدة وولاية الجزائر ولكن في الواقع فإن العائلة قامت ببناء جدار لحماية خصوصياتها بعد فتح 4 نوافذ تطل على الصالون، والخطأ الثاني الذي وقع فيه مسؤولو بلدية سطاوالي هو عدم احترام الإجراءات القانونية وهي تبليغ وإشعار وإخطار عائلة بوعطة بالوثائق ولكن رئيس البلدية قام بتبليغها شفهيا فقط وحتى الآجال القانونية لتنفيذ ذلك لم تحترم، حيث يحق للعائلة المتضررة الطعن.
والغريب في الأمر أنه في شهر فيفري تلقى رب عائلة بوعطة استدعاء من محكمة الشراقة، للمثول أمام المحكمة التأديبية بسبب البناء غير القانوني، وعندما تقدم لرئيس بلدية سطاوالي طالبا الحصول على شهادة تفيد أن الجدار قد تم هدمه، غير أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يحصل المعني على قرار التهديم الذي يحمل رقم 06/2016 والموقع في 08 جانفي 2017 تحوز ''الشروق'' نسخة منه وعلى شهادة التهديم، حيث تم إعلامه أنه لا أحد سيوقع عليه لا رئيس البلدية ولا الأمين العام، وبسبب هذا التقاعس حكم على رب العائلة عند الامتثال أمام محكمة الشراقة بدفع مبلغ 30.000 دج.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية سطاوالي لمعرفة رأيه في القضية لكن دون جدوى بسبب عدم الرد على اتصالاتنا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
2مختل يذبح والدته وشقيقتيه بسبب التلفاز في الشلف!؟
3اختفاء التلميذ عبد النور في ظروف غامضة بوادي الزناتي في قالمة
4السياحة والفلاحة والبنك المركزي البديل الإقتصادي للجزائر
5استئناف الترحيل بعد استكمال أشغال التهيئة
Français English
الرأي
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الضحية تحوّل إلى متهم بتواطؤ السلطات المحلية
والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
إيمان بوخليف
ناشدت عائلة بوعطة القاطنة بحي 62 مسكنا ببلدية سطاوالي في العاصمة والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل العاجل وفتح تحقيق معمّق حول ما سمته "فضيحة هدم جدار داخل منزلها" دون احترام الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها لم تستلم نسخة من قرار الهدم.
تغطيات ذات صلة
والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
تخصيص أزيد من 70 الف جرعة لقاح ضد الانفلونزا الموسمية
"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
استئناف الترحيل بعد استكمال أشغال التهيئة
غليان بثانوية في تيزي غنيف بسبب غياب الأمن
تفاصيل القضية -حسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق'' على نسخ منها، تعود إلى 2016 عندما قامت إحدى الساكنات بحي 62 مسكنا بسطاوالي بإحداث ثقوب على الجدار حتى تسمح بتسرب المياه وتفادي دخولها إلى مسكنها، لتتفاجأ هذه العائلة الشاكية بإنجاز ركائز كبيرة لـ 3 طوابق مع 4 نوافذ تطل مباشرة على صالون الجيران المحاذين لها وعندما طلبت العائلة المتضررة إغلاق النوافذ رفضت ذلك، علما أن الطوابق الثلاثة بنيت من دون رخصة بناء وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وعلى ضوء ذلك قررت العائلة المتضررة والجيران المحاذون بناء جدار لحمايتهم وكذا للحفاظ على خصوصيتهم بعد رفع شكوى لدى مصالح الشرطة بتاريخ 17 ديسمبر 2016، فضلا عن تقديم شكوى على مستوى البلدية، وشكوى أخرى لمصلحة التخطيط العمراني بالبلدية، حيث حضرت لجنة التخطيط العمراني لمعاينة التعدي.
وتفاجأت العائلة المقيمة في الفيلا رقم 53 بذات الحي في جانفي 2017 بقدوم السلطات المحلية، على رأسها رئيس بلدية سطاوالي، لتهديم الجدار الذي بنته عائلة بوعطة بحجة أنه غير قانوني والمتواجد داخل المنزل –حسبه- دون إخطارهم رسميا بالمخالفة، وهذا بأمر من والي العاصمة على حد قول "المير".
وحسب الوثائق التي تحوز عليها ''الشروق'' فإن البلدية دوّنت تقريرا تضمن تشييد عائلة بوعطة لجدارين من دون رخصة، وقامت بإرساله إلى الدائرة الإدارية لزرالدة وولاية الجزائر ولكن في الواقع فإن العائلة قامت ببناء جدار لحماية خصوصياتها بعد فتح 4 نوافذ تطل على الصالون، والخطأ الثاني الذي وقع فيه مسؤولو بلدية سطاوالي هو عدم احترام الإجراءات القانونية وهي تبليغ وإشعار وإخطار عائلة بوعطة بالوثائق ولكن رئيس البلدية قام بتبليغها شفهيا فقط وحتى الآجال القانونية لتنفيذ ذلك لم تحترم، حيث يحق للعائلة المتضررة الطعن.
والغريب في الأمر أنه في شهر فيفري تلقى رب عائلة بوعطة استدعاء من محكمة الشراقة، للمثول أمام المحكمة التأديبية بسبب البناء غير القانوني، وعندما تقدم لرئيس بلدية سطاوالي طالبا الحصول على شهادة تفيد أن الجدار قد تم هدمه، غير أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يحصل المعني على قرار التهديم الذي يحمل رقم 06/2016 والموقع في 08 جانفي 2017 تحوز ''الشروق'' نسخة منه وعلى شهادة التهديم، حيث تم إعلامه أنه لا أحد سيوقع عليه لا رئيس البلدية ولا الأمين العام، وبسبب هذا التقاعس حكم على رب العائلة عند الامتثال أمام محكمة الشراقة بدفع مبلغ 30.000 دج.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية سطاوالي لمعرفة رأيه في القضية لكن دون جدوى بسبب عدم الرد على اتصالاتنا.