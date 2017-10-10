أثار وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف ضحك الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة وهو يشرح كيف تصدر ألمانيا لحم الخنزير إلى مجموعة من الدول.
تكاتشوف، وخلال شرحه حول الزيادة المسجلة في إنتاج اللحوم، ولاسيما لحم الخنزير في روسيا، أشار إلى ضرورة حفز التصدير، وساق ألمانيا مثلا على هذا الصعيد وقال إنها تصدر الخنزير إلى الصين و"إندونيسيا" واليابان...!
بوتين، وخلافا لجميع الحضور في القاعة، كان شديد الملاحظة فقاطع وزيره متسائلا: يصدرون الخنزير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم؟ (شاهد)
جواب الوزير بعد الحرج والعودة إلى النشرة التي كان يتلو منها تقريره، كان: عفوا، لقد أخطأت البلد.. إنهم يصدرون لكوريا الجنوبية، وليس لإندونيسيا!
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بوتين ضاحكا: هل تصدّر ألمانيا لحم الخنزير لأندونيسيا وهي بلد مسلم؟!
روسيا اليوم
أثار وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف ضحك الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة وهو يشرح كيف تصدر ألمانيا لحم الخنزير إلى مجموعة من الدول.
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تكاتشوف، وخلال شرحه حول الزيادة المسجلة في إنتاج اللحوم، ولاسيما لحم الخنزير في روسيا، أشار إلى ضرورة حفز التصدير، وساق ألمانيا مثلا على هذا الصعيد وقال إنها تصدر الخنزير إلى الصين و"إندونيسيا" واليابان...!
بوتين، وخلافا لجميع الحضور في القاعة، كان شديد الملاحظة فقاطع وزيره متسائلا: يصدرون الخنزير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم؟ (شاهد)
جواب الوزير بعد الحرج والعودة إلى النشرة التي كان يتلو منها تقريره، كان: عفوا، لقد أخطأت البلد.. إنهم يصدرون لكوريا الجنوبية، وليس لإندونيسيا!