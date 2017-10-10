عملية تمشيط واسعة للجيش وتوقيفات في صفوف شبكات الدّعم والإسناد جماعة إرهابية تبتزّ سكان القرى ببني زيد وبين الويدان بسكيكدة

قامت جماعة إرهابية، مجهولة العدد، بابتزاز عدد من المواطنين عبر قرى ومداشر عدد من بلديات غربي ولاية سكيكدة، وظهرت في الأيام الأخيرة، نقلا عن مصادر محليّة، جماعة ارهابية، قامت بالتوغلّ في أوساط عدة قرى ببلديتي بين الويدان وبني زيد، بحيث قامت بابتزاز أصحاب المداجن.

كشفت مصادر محلية للشروق، عن نشاط لجماعة إرهابية تتكون من نحو ثلاثة عناصر، على مستوى المنطقة المسماة "تافغة" بأعالي قرية رابح مطاطلة ببلدية بين الويدان، وقام أفراد هذه الجماعة الإرهابية، باقتحام مدجنة وتهديد صاحبها، مطالبين إياه بتوفير مبلغ 20 مليون سنتيم أو عدم التفكير في العودة للمكان، قبل أن يقصدوا منطقة أخرى غير بعيد عن قرية بوالدردار بذات البلدية، ثم عاد أفراد ذات الجماعة الإرهابية للظهور مرة أخرى، على مستوى منطقة قرية زروبة ببلدية بني زيد، لنفس الغرض.

وبعد تبليغ مصالح الدرك الوطني، بهذه التحركات الإرهابية، وضعت ذات المصالح جملة من الإجراءات الأمنية، على مستوى المنافذ والمحاور المؤدية نحو هذه المناطق، وقامت بالتكثيف من الحواجز الأمنية، قبل أن تنفذّ وحدات الجيش الوطني الشعبي عملية عسكرية واسعة النطاق، تمثلت في حملة تمشيط واسعة، بمحيط منطقة بوالزعرور ومنطقة بودر والرميلة إلى غاية الواد الكبير وأسفل مناطق بوالحشيش ودوزن، موازاة مع عملية أمنية كبيرة، أسفرت عن توقيف ستة عناصر من شبكات الدعم والإسناد، من بينهم عنصر خطير تمّ الترصد له من قبل مواطني قرية رابح مطاطلة، وتوقيفه متلبسا بمحاولة تموين الجماعات الإرهابية بكميات من الأغذية والأدوية، وذلك بعد أن لاحظوا تردده المستمر على المنطقة، في حركة مشبوهة.