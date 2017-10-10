انتشرت بشكل واسع بين الشباب "ليدو".. ملجأ الشباب للهروب من البطالة والآفات الاجتماعية؟!

تلقى هذه الأيام لعبة الليدو على الهواتف الذكية رواجا كبيرا، حيث أصبحت هاجسا للشباب في مختلف المناطق بتلمسان وأخذت منحى يذكرنا بلعبة البوكيمون التي انتشرت انتشارا واسعا العام الماضي.

لعبة ليدو عبارة عن لوحة مقسمة إلى أربعة ألوان، الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، كل لون للاعب معين، وتلعب بزهرة نرد ترمى لتعطيك رقما تتقدم به في المربعات حسب اللون الذي تلعب به وهي تلعب بنفس الطريقة على الهواتف الذكية؛ حيث يجتمع أربعة شباب ويقومون باختيار الألوان ويرمون زهرة النرد، كما تجمع هذه اللعبة بين الحظ والذكاء وقد لا تنتهي إلا بعد ساعات.

تنقلنا الى بلديات مختلفة في المدة الأخيرة؛ ولاحظنا انتشار اللعبة في أوساط الشباب.. اقتربنا من جماعة كانوا يلعبون الليدو، وسألناهم ما سر انتشار هذه اللعبة؟ فكان رد احدهم بأنها تنسيهم هموم البطالة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، نفس الرد كان لصديقه الذي معه.

وفي بلدية حمام بوغرارة، جلسنا في مقهى فشاهدنا عددا كبيرا من الشباب مدمنين على لعب الليدو، وما من طاولة في المقهى إلا وتوسطها هاتف يتداول عليه الشباب الأدوار للعب زهرة النرد، الملاحظ في هذا المقهى أن هناك شبابا ينتظر دوره للعب بعد خروج الخاسر، كان أمامنا في المقهى شابان يرتشفان القهوة فسألناهما.. ما سر هذه الهواتف وسط الطاولات؟ فرد احدهم أنهم يلعبون ليدو، هل تعرفها؟ وقدم نحونا قائلا "نحن بحاجة إلى لاعبين لبداية مباراة جديدة، هل تلعب معنا؟" وسالته ثانية.. لماذا كل هذا الشغف بهذه اللعبة؟ فرد "نلعب الليدو خير من أن نتيه وسط الآفات الاجتماعية والمخدرات".

الأمر نفسه في بلديات تلمسان ومغنية، الجميع يلعب الليدو هروبا من مصاعب الحياة التي يواجهها الشباب وهو الأمر الذي اتفق عليه كل من سألناهم عن الموضوع.