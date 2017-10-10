تلقى هذه الأيام لعبة الليدو على الهواتف الذكية رواجا كبيرا، حيث أصبحت هاجسا للشباب في مختلف المناطق بتلمسان وأخذت منحى يذكرنا بلعبة البوكيمون التي انتشرت انتشارا واسعا العام الماضي.
لعبة ليدو عبارة عن لوحة مقسمة إلى أربعة ألوان، الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، كل لون للاعب معين، وتلعب بزهرة نرد ترمى لتعطيك رقما تتقدم به في المربعات حسب اللون الذي تلعب به وهي تلعب بنفس الطريقة على الهواتف الذكية؛ حيث يجتمع أربعة شباب ويقومون باختيار الألوان ويرمون زهرة النرد، كما تجمع هذه اللعبة بين الحظ والذكاء وقد لا تنتهي إلا بعد ساعات.
تنقلنا الى بلديات مختلفة في المدة الأخيرة؛ ولاحظنا انتشار اللعبة في أوساط الشباب.. اقتربنا من جماعة كانوا يلعبون الليدو، وسألناهم ما سر انتشار هذه اللعبة؟ فكان رد احدهم بأنها تنسيهم هموم البطالة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، نفس الرد كان لصديقه الذي معه.
وفي بلدية حمام بوغرارة، جلسنا في مقهى فشاهدنا عددا كبيرا من الشباب مدمنين على لعب الليدو، وما من طاولة في المقهى إلا وتوسطها هاتف يتداول عليه الشباب الأدوار للعب زهرة النرد، الملاحظ في هذا المقهى أن هناك شبابا ينتظر دوره للعب بعد خروج الخاسر، كان أمامنا في المقهى شابان يرتشفان القهوة فسألناهما.. ما سر هذه الهواتف وسط الطاولات؟ فرد احدهم أنهم يلعبون ليدو، هل تعرفها؟ وقدم نحونا قائلا "نحن بحاجة إلى لاعبين لبداية مباراة جديدة، هل تلعب معنا؟" وسالته ثانية.. لماذا كل هذا الشغف بهذه اللعبة؟ فرد "نلعب الليدو خير من أن نتيه وسط الآفات الاجتماعية والمخدرات".
الأمر نفسه في بلديات تلمسان ومغنية، الجميع يلعب الليدو هروبا من مصاعب الحياة التي يواجهها الشباب وهو الأمر الذي اتفق عليه كل من سألناهم عن الموضوع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
2مختل يذبح والدته وشقيقتيه بسبب التلفاز في الشلف!؟
3والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
4استئناف الترحيل بعد استكمال أشغال التهيئة
5السياحة والفلاحة والبنك المركزي البديل الإقتصادي للجزائر
Français English
الرأي
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
انتشرت بشكل واسع بين الشباب
"ليدو".. ملجأ الشباب للهروب من البطالة والآفات الاجتماعية؟!
محمد. ل
تلقى هذه الأيام لعبة الليدو على الهواتف الذكية رواجا كبيرا، حيث أصبحت هاجسا للشباب في مختلف المناطق بتلمسان وأخذت منحى يذكرنا بلعبة البوكيمون التي انتشرت انتشارا واسعا العام الماضي.
تغطيات ذات صلة
والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
تخصيص أزيد من 70 الف جرعة لقاح ضد الانفلونزا الموسمية
مختل يذبح والدته وشقيقتيه بسبب التلفاز في الشلف!؟
"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
استئناف الترحيل بعد استكمال أشغال التهيئة
لعبة ليدو عبارة عن لوحة مقسمة إلى أربعة ألوان، الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، كل لون للاعب معين، وتلعب بزهرة نرد ترمى لتعطيك رقما تتقدم به في المربعات حسب اللون الذي تلعب به وهي تلعب بنفس الطريقة على الهواتف الذكية؛ حيث يجتمع أربعة شباب ويقومون باختيار الألوان ويرمون زهرة النرد، كما تجمع هذه اللعبة بين الحظ والذكاء وقد لا تنتهي إلا بعد ساعات.
تنقلنا الى بلديات مختلفة في المدة الأخيرة؛ ولاحظنا انتشار اللعبة في أوساط الشباب.. اقتربنا من جماعة كانوا يلعبون الليدو، وسألناهم ما سر انتشار هذه اللعبة؟ فكان رد احدهم بأنها تنسيهم هموم البطالة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، نفس الرد كان لصديقه الذي معه.
وفي بلدية حمام بوغرارة، جلسنا في مقهى فشاهدنا عددا كبيرا من الشباب مدمنين على لعب الليدو، وما من طاولة في المقهى إلا وتوسطها هاتف يتداول عليه الشباب الأدوار للعب زهرة النرد، الملاحظ في هذا المقهى أن هناك شبابا ينتظر دوره للعب بعد خروج الخاسر، كان أمامنا في المقهى شابان يرتشفان القهوة فسألناهما.. ما سر هذه الهواتف وسط الطاولات؟ فرد احدهم أنهم يلعبون ليدو، هل تعرفها؟ وقدم نحونا قائلا "نحن بحاجة إلى لاعبين لبداية مباراة جديدة، هل تلعب معنا؟" وسالته ثانية.. لماذا كل هذا الشغف بهذه اللعبة؟ فرد "نلعب الليدو خير من أن نتيه وسط الآفات الاجتماعية والمخدرات".
الأمر نفسه في بلديات تلمسان ومغنية، الجميع يلعب الليدو هروبا من مصاعب الحياة التي يواجهها الشباب وهو الأمر الذي اتفق عليه كل من سألناهم عن الموضوع.