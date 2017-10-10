تشهد متوسطة سلطاني الطاهر بن براهيم ببلدية تندلة ولاية الوادي، مشكل اكتظاظ الأقسام، حيث يبلغ عدد المتمدرسين في كل قسم 40 تلميذا، إلى جانب عدم استيعاب حجرات الدرس لعدد الأقسام.
حيث يتواجد بالمتوسطة، 19 فوجا تربويا يتجولون عبر 16 حجرة فقط. للإشارة فإن عدد التلاميذ يبلغ أزيد من 700 تلميذ، وهورقم يفوق قدرة استيعاب المؤسسة، هذا المشكل نتج عنه خلل في التوزيع الزمني، وتسبب في تقليص بعض الحصص التربوية، كالرياضة والدعم، مما جعل الأولياء ينتفضون، أين قاموا في السابق باحتجاج للمطالبة بمتوسطة جديدة، تمتص هذا العبء البيداغوجي على حساب المتوسطة الأم سلطاني الطاهر بن براهيم.
وفي تصريح لرئيس جمعية أولياء التلاميذ للشروق، الذي قال بأن الإدارة أبلغتهم، بصريح العبارة، بالأزمة الأكثر تعقيدا التي ستكون عليها المتوسطة في العام القادم، خاصة وأنهم أبلغوا الجهات الوصية بهذا المشكل، الذي جعل تلاميذ الأقسام يتجولون عبر ثلاث حجرات، لكن ظل الوضع يراوح مكانه، وأضاف ذات المتحدث أن هذا المشكل نتجت عنه نتائج دراسية ضعيفة جدا، قد تتسع رقعتها هذه السنة بما في ذلك نتائج شهادة التعليم المتوسط، وأضاف أنهم أبلغوا الوالي وكذا الوالي المنتدب ورئيس الدائرة ومديرية التربية، بحجم المشكل.
وقد أشار ذات المتحدث، أنه حضر للاجتماع الذي ترأسه رئيس الدائرة وكذا الأمين العام لمديرية التربية بالوادي، لمناقشة هذا المشكل، وإيجاد حل في القريب العاجل، والذي توج في نهاية المطاف، بضرورة النظر فيه والتكفل بمطلب أولياء التلاميذ، وهو إقامة متوسطة جديدة وإدراجها ضمن المشاريع الاستعجالية، ورغم ذلك فإن الأولياء طالبوا بتدخل والي ولاية الوادي، للوقوف على حجم الكارثة التي تهدد مستقبل أبنائهم وتعيق التحصيل التربوي لهم، مشددين على مطلبهم الرئيس إقامة متوسطة جديدة، في أقرب وقت ممكن.
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أولياء تلاميذ يطالبون بمتوسطة جديدة ببلدية تندلة بالوادي
نورالدين غزال
تشهد متوسطة سلطاني الطاهر بن براهيم ببلدية تندلة ولاية الوادي، مشكل اكتظاظ الأقسام، حيث يبلغ عدد المتمدرسين في كل قسم 40 تلميذا، إلى جانب عدم استيعاب حجرات الدرس لعدد الأقسام.
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أولياء تلاميذ يطالبون بمتوسطة جديدة ببلدية تندلة بالوادي
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حيث يتواجد بالمتوسطة، 19 فوجا تربويا يتجولون عبر 16 حجرة فقط. للإشارة فإن عدد التلاميذ يبلغ أزيد من 700 تلميذ، وهورقم يفوق قدرة استيعاب المؤسسة، هذا المشكل نتج عنه خلل في التوزيع الزمني، وتسبب في تقليص بعض الحصص التربوية، كالرياضة والدعم، مما جعل الأولياء ينتفضون، أين قاموا في السابق باحتجاج للمطالبة بمتوسطة جديدة، تمتص هذا العبء البيداغوجي على حساب المتوسطة الأم سلطاني الطاهر بن براهيم.
وفي تصريح لرئيس جمعية أولياء التلاميذ للشروق، الذي قال بأن الإدارة أبلغتهم، بصريح العبارة، بالأزمة الأكثر تعقيدا التي ستكون عليها المتوسطة في العام القادم، خاصة وأنهم أبلغوا الجهات الوصية بهذا المشكل، الذي جعل تلاميذ الأقسام يتجولون عبر ثلاث حجرات، لكن ظل الوضع يراوح مكانه، وأضاف ذات المتحدث أن هذا المشكل نتجت عنه نتائج دراسية ضعيفة جدا، قد تتسع رقعتها هذه السنة بما في ذلك نتائج شهادة التعليم المتوسط، وأضاف أنهم أبلغوا الوالي وكذا الوالي المنتدب ورئيس الدائرة ومديرية التربية، بحجم المشكل.
وقد أشار ذات المتحدث، أنه حضر للاجتماع الذي ترأسه رئيس الدائرة وكذا الأمين العام لمديرية التربية بالوادي، لمناقشة هذا المشكل، وإيجاد حل في القريب العاجل، والذي توج في نهاية المطاف، بضرورة النظر فيه والتكفل بمطلب أولياء التلاميذ، وهو إقامة متوسطة جديدة وإدراجها ضمن المشاريع الاستعجالية، ورغم ذلك فإن الأولياء طالبوا بتدخل والي ولاية الوادي، للوقوف على حجم الكارثة التي تهدد مستقبل أبنائهم وتعيق التحصيل التربوي لهم، مشددين على مطلبهم الرئيس إقامة متوسطة جديدة، في أقرب وقت ممكن.