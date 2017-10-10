ناشدت الوالي التدخل والتكفل بانشغالاتها 600 عائلة بلا كهرباء في سيدي عيسى بالمسيلة

أثار عشرات السكان عبر عدة أحياء بمدينة سيدي عيسى في ولاية المسيلة مشاكل غياب التهيئة والإنارة العمومية، ومن ذلك حي 24 فيفري وتحديدا التجمّعات القريبة من المتوسطة الجديدة، إضافة إلى الجهة الشرقية بالمدينة التي قارب تعدادها السكاني 100 ألف نسمة، ثالث دائرة بعد كل من المسيلة وبوسعادة.

وفي سياق الانشغالات المذكورة يعد كل من حي بن سنوسي القريب من وادي الجنان والملعب البلدي وحي السطح بالمخرج الشمالي لتاقديت، وحي 16 أفريل القريب من الطريق الوطني رقم 08 باتجاه صور الغزلان، أحياء تتخبط وسط معاناة عمّرت لسنوات بسبب انعدام شبكات الكهرباء الحضرية وغياب شبه كلي للإنارة العمومية على حد تعبير ممن اتصلوا بالشروق، ناهيك عن التهيئة الحضرية المنعدمة بالشوارع، ويشار هنا إلى حي 24 فيفري، وحسبهم فإن مخاوفهم تتزايد كل يوم على أبنائهم نتيجة الانتشار الواسع للتوصيلات العشوائية، حيث أصبحت تشكّل خطرا على الجميع بما في ذلك الوسائل الكهرومنزلية، حيث أن هذه الوضعية حرمت عشرات السكان من اقتناء المكيفات والثلاجات لا لشيء إلا لعدم ربط سكناتهم إلى يومنا هذا بشبكة الكهرباء، رغم أن الدراسة منجزة منذ سنوات وكامل الإجراءات الإدارية منتهية - يضيف السكان - الذين تحدثوا عن غياب التهيئة وعدم استفادتهم من مشاريع التحسين الحضري، الأمر الذي انعكس سلبا على حياتهم وصعّب معيشتهم، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتضاعف متاعبهم في ظل انعدام الإنارة والتهيئة بمختلف الشوارع، وكثيرا ما تحول البرك والأوحال بينهم وبين وسط المدينة.

في حين طالبت عائلات عديدة بضرورة تعميم الكهرباء الحضرية على اعتبار أن عديد السكنات لا تزال محرومة من هذا المرفق، بالإضافة إلى تعميم التهيئة الحضرية والإنارة العمومية عبر مختلف الأحياء والشوارع المظلمة.

هذه الوضعية المسجلة بسيدي عيسى على مستوى أكثر من حي سكني دفعت بأصحابها إلى مراسلة السلطات المحلية والمنتخبين ومؤسسة الكهرباء والغاز مرات عديدة، على أمل أن تأتيها بالجديد ويدرجون ضمن الأحياء المعنية بالربط بشبكة الكهرباء.

وأكد المعنيون أنهم سئموا من الوعود على اعتبار أنه من غير المعقول أن تبقى أحياء وسط سيدي عيسى بلا كهرباء في سنة 2017، ونتيجة لهذا الأمر ناشدت نحو 600 عائلة، الوالي ومدير شركة الكهرباء والغاز النظر في مطالبهم.