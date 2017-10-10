وفاة 10 أشخاص بحريق في السعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، وفاة عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء حريق اندلع في ورشة للنجارة في شرق العاصمة السعودية.

وقال جهاز الدفاع المدني على حسابه في تويتر إنه أخمد "حريقاً اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه وفاة عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين كانوا متواجدين بداخل الورشة، ولم تعرف هويتهم بعد".

ولم تتوفر معلومات إضافية حول جنسيات الضحايا أو أسباب الحريق، ونشر حساب الدفاع المدني في تويتر صورا للحريق أظهرت رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق في ورشة كبيرة اصطفت أمام أحد مداخلها سيارتان لجهاز الإطفاء.