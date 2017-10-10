أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، صباح الأحد، إكمال عمليات إخراج مسلحي داعش المحليين من الرقة التي كانت تشكل المعقل الرئيس للمتطرفين في سوريا.
وأضافت القوات المدعومة من واشنطن، أن مسلحي داعش الذين خرجوا احتموا بدروع بشرية من المدنيين الذين أجبروا على المغادرة معهم إلى ريف دير الزور.
وأكدت أن مسلحي داعش الأجانب لم يغادروا الرقة وهو ما طالب به التحالف الدولي الذي أكد أنه لم يشرف على عملية خروج المسلحين.
ويعد خروج داعش من الرقة، الهزيمة الأكبر للتنظيم المتطرف منذ استيلائه على المدينة قبل أكثر من 4 سنوات. ويصبح المعقل الجديد للدواعش هو محافظة دير الزور شمالي شرقي سوريا والمجاورة للحدود العراقية.
وتتعرض المحافظة لهجمات من قوات سوريا الديمقراطية من جانب، ومن الجيش السوري الذي يدعمه مقاتلون إيرانيون وضربات جوية روسية من جانب آخر.
وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها مسلحو داعش وفقا لاتفاق، ففي أوت وافق مسلحو التنظيم على الانسحاب من منطقة الحدود السورية اللبنانية في صفقة مشبوهة مع حزب الله اللبناني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1بوتين ضاحكا: هل تصدّر ألمانيا لحم الخنزير لأندونيسيا وهي بلد مسلم؟!
2دبلوماسي مصري في اليونسكو: "تسقط قطر وتحيا فرنسا"
3القمع في المغرب وراثي في دولة لا تؤمن بالحوار
4ترامب يُغّضب الإيرانيين بكلمة لأول مرة يذكرها.. ماذا قال؟
5طالبان قتلوا ابنتي واغتصبوا زوجتي
Français English
الرأي
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
"دير الزور" المعقل الجديد لداعش بعد إخراجهم من الرقة
وكالات
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، صباح الأحد، إكمال عمليات إخراج مسلحي داعش المحليين من الرقة التي كانت تشكل المعقل الرئيس للمتطرفين في سوريا.
تغطيات ذات صلة
"دير الزور" المعقل الجديد لداعش بعد إخراجهم من الرقة
مدريد تكشف مخططا رقميا للانفصال في كتالونيا
وفاة 10 أشخاص بحريق في السعودية
بوتين ضاحكا: هل تصدّر ألمانيا لحم الخنزير لأندونيسيا وهي بلد مسلم؟!
وزير ألماني يقترح تخصيص يوم عطلة للمسلمين
وأضافت القوات المدعومة من واشنطن، أن مسلحي داعش الذين خرجوا احتموا بدروع بشرية من المدنيين الذين أجبروا على المغادرة معهم إلى ريف دير الزور.
وأكدت أن مسلحي داعش الأجانب لم يغادروا الرقة وهو ما طالب به التحالف الدولي الذي أكد أنه لم يشرف على عملية خروج المسلحين.
ويعد خروج داعش من الرقة، الهزيمة الأكبر للتنظيم المتطرف منذ استيلائه على المدينة قبل أكثر من 4 سنوات. ويصبح المعقل الجديد للدواعش هو محافظة دير الزور شمالي شرقي سوريا والمجاورة للحدود العراقية.
وتتعرض المحافظة لهجمات من قوات سوريا الديمقراطية من جانب، ومن الجيش السوري الذي يدعمه مقاتلون إيرانيون وضربات جوية روسية من جانب آخر.
وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها مسلحو داعش وفقا لاتفاق، ففي أوت وافق مسلحو التنظيم على الانسحاب من منطقة الحدود السورية اللبنانية في صفقة مشبوهة مع حزب الله اللبناني.