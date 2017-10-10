أطلقت عائلة الطفل عمار سويدي أو الفارس الصغير كما يلقب في مدينة عين الحجر في سعيدة، حيث يقيم، نداء استغاثة للتكفل بفلذة كبدها، وإنقاذه من الموت، بسبب مرض خطير أصابه في البطن.
قصة الطفل عمار سويدي أو الفارس كما يلقب بدأت فصولها المأساوية لما سقط من على ظهر الحصان أثناء استقبال رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لولاية سعيدة، ومنذ ذلك الوقت وهو يعاني من تلك الإصابة، إلى أن تدهورت وضعيته الصحية، حيث أصبح يدخل في غيبوبة تامة، حسب تصريح والد الطفل، الذي يتواجد رفقة ابنه المريض بمستشفى مصطفى باشا، موجها نداء للسلطات العليا قصد التكفل بابنه الفارس ونقله عاجلا إلى الخارج لإجراء عملية زرع الكبد.
وكانت جمعية التضامن والإحسان "وافعلوا الخير" قد تكفلت بجمع مبلغ مالي يقدر بـ42 مليون سنتيم من طرف المحسنين، حسب تصريح رئيس الجمعية صوان عبد الكريم لـ"الشروق"، وتدخل والي ولاية سعيدة، سيف الإسلام لوح، قصد التكفل بعلاج الطفل ونقله من مستشفى الولاية نحو مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة لإتمام رحلة العلاج، لكن الطفل عمار لم يتماثل للشفاء وهو بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة في الخارج.
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أطلقت عائلة الطفل عمار سويدي أو الفارس الصغير كما يلقب في مدينة عين الحجر في سعيدة، حيث يقيم، نداء استغاثة للتكفل بفلذة كبدها، وإنقاذه من الموت، بسبب مرض خطير أصابه في البطن.
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قصة الطفل عمار سويدي أو الفارس كما يلقب بدأت فصولها المأساوية لما سقط من على ظهر الحصان أثناء استقبال رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لولاية سعيدة، ومنذ ذلك الوقت وهو يعاني من تلك الإصابة، إلى أن تدهورت وضعيته الصحية، حيث أصبح يدخل في غيبوبة تامة، حسب تصريح والد الطفل، الذي يتواجد رفقة ابنه المريض بمستشفى مصطفى باشا، موجها نداء للسلطات العليا قصد التكفل بابنه الفارس ونقله عاجلا إلى الخارج لإجراء عملية زرع الكبد.
وكانت جمعية التضامن والإحسان "وافعلوا الخير" قد تكفلت بجمع مبلغ مالي يقدر بـ42 مليون سنتيم من طرف المحسنين، حسب تصريح رئيس الجمعية صوان عبد الكريم لـ"الشروق"، وتدخل والي ولاية سعيدة، سيف الإسلام لوح، قصد التكفل بعلاج الطفل ونقله من مستشفى الولاية نحو مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة لإتمام رحلة العلاج، لكن الطفل عمار لم يتماثل للشفاء وهو بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة في الخارج.